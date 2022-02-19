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DERSLİKTE ÇIKAN YANGIN, BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ - Son Dakika

DERSLİKTE ÇIKAN YANGIN, BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ

19.02.2022 15:24

ANTALYA'da bir okulun atölye kısmında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

ANTALYA'da bir okulun atölye kısmında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü. Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Yangın, saat 14.10 sıralarında Muratpaşa İlçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Çıraklık Eğitim Merkezi atölye kısmında çıktı. Derslikten yükselen dumanı gören okul yöneticileri, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbarın ardından adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, kısa süre içinde belirtilen adrese gelen ekipler tarafından büyümeden söndürüldü.

İçerideki duman ekipler tarafından tahliye edilirken, yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

DERSLİKTE ÇIKAN YANGIN, BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ
DERSLİKTE ÇIKAN YANGIN, BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ
DERSLİKTE ÇIKAN YANGIN, BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ

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DERSLİKTE ÇIKAN YANGIN, BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ DERSLİKTE ÇIKAN YANGIN, BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ

Cumhuriyet Mahallesi, İtfaiye, Atölye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DERSLİKTE ÇIKAN YANGIN, BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ - Son Dakika


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SON DAKİKA: DERSLİKTE ÇIKAN YANGIN, BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ - Son Dakika
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