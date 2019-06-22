Son Dakika Haberleri: Derste fenalaşan sürücü kursu sahibi öldü
Son Dakika Güncel Haber

Derste fenalaşan sürücü kursu sahibi öldü

1 saat önce

Aydın'da sürücü adaylarına ders verdiği esnada fenalaşan kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Derste fenalaşan sürücü kursu sahibi öldü, System.String[]
Aydın'da sürücü adaylarına ders verdiği esnada fenalaşan kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, kentte bir sürücü kursunun sahibi Yasin Yalçın (33), adaylara ders verdiği sırada fenalaştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
112 Acil Sağlık ekiplerince Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan Yalçın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 01:03 Kaynak: AA
Aydın, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Aydın'da motosiklet refüje çarptı: 1 ölü Her şey 3 dikiş ile başladı! Kolunu gören işe almıyor Kadın girişimcinin çilek başarısı Sultangazi'de Afgan ve Pakistanlılara maaş günü gasp dehşeti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.6.2019 14:19:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Derste fenalaşan sürücü kursu sahibi öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]