Derste Gazdan Etkilenen Çocuklar Okula Döndü
1 saat önce
Kilis'in Yavuzlu köyünde fen bilgisi dersinde buhar gazından etkilenen 15 öğrenci bugün yeniden ders başı yaptı.
Kilis
'in Yavuzlu
köyünde fen bilgisi dersinde buhar gazından etkilenen 15 öğrenci bugün yeniden ders başı yaptı.
Yavuzlu Köyü Savul Sultan Selim
Ortaokulu 6. Sınıfı'nda eğitim gören öğrenciler, dün fen bilgisi dersinde deney yaparken buhar gazından etkilenmiş, 15 öğrenci hastanede yapılan tedavinin ardından taburcu edilmişti. Bugün okula dönen çocuklar iyi olduklarını söyledi.
Okul Aile Birliği Başkanı Mehmet Arnavut, dersten sonra bir öğrencinin boğazının yandığını söylediğini belirterek, "Diğer öğrencilerimizden bazıları da benim yüzüm kaşındı, ellerim kaşınıyor. Sağlık ocağına gidiyorlar. Doktor bakıyor, hiçbir şeyleri yok, 112'ye haber edildiği için 15 öğrenci hastaneye götürülüyor. Çocuklara hastanede tetkikler yapıldı. Herhangi bir zehirlenme vakasına rastlanmadı. Ayakta tedavi oldular, çocukların sağlığı yerinde herhangi bir problem yok" diye konuştu. - KİLİS
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 04:29 Kaynak: İHA
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