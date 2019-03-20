Derste Kalp Krizi Geçiren Öğretmen Öldü
1 saat önce
BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, bir ilkokulda görevli sınıf öğretmeni Fatih Ormancı(46) ders sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
BALIKESİR'in Ayvalık
ilçesinde, bir ilkokulda görevli sınıf öğretmeni Fatih
Ormancı(46) ders sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
Ayvalık ilçesi Altınova Mahallesi
'ndeki Atatürk
İlkokulu'nda görevli sınıf öğretmeni Fatih Ormancı, Türkçe dersi sırasında kalp krizi geçirdi. Öğrencilerin haber vermei üzerine sınıfa koşan meslektaşlarının ilk müdahalesini yaptığı Ormancı, ambulansla Ayvalık Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Fatih Ormancı'nın eşi Müge Ormancı'nın da aynı okulda sınıf öğretmeni olarak görev yaptığı öğrenildi.
- Balıkesir
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 05:23 Kaynak: DHA
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