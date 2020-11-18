Derste maskesini burun altına indiren öğretmene 900 TL ceza - Son Dakika

KAYSERİ'nin Sarıoğlan ilçesinde sınıfta ders işlerken maskesini burun altına indiren edebiyat öğretmeni Seyit Sarıçoban'a (45), bu sırada sınıfa giren Kaymakam Ali ihsan Selimoğlu'nun talimatıyla 900 TL para cezası uygulandı.

Saroğlan Kaymakamı Ali İhsan Selimoğlu, geçen 2 Kasım'da Şehit Hacı Bey Kaya Lisesi'nde koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimde bulundu. Sınıfları gezen Kaymakam Selimoğlu, girdiği sınıfta Türk Dili ve Edebiyat Öğretmeni Seyit Sarıçoban'ın, maskesini burun altına indirdiğini fark etti. Öğretmenin, dizüstü bilgisayarını akıllı tahtaya bağlamak isterken gözlüğünün buğulanması üzerine maskesini burun altına indirdiğini söylediği belirtildi. Kaymakam Selimoğlu'nun talimatıyla okula gelen polis ekipleri, öğretmen Sarıçoban'a 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 232'nci maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle 900 TL para cezası uyguladı. Ceza makbuzunda, 'kabahat ile ilgili elde edilen deliller, yetkili merci emir ve kararları' kısmında, 'Sarıoğlan Kaymakamı talimatı' yazıldığı görüldü.