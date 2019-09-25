Son Dakika Haberleri: Derste rahatsızlanan öğretmen hayatını kaybetti
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Derste rahatsızlanan öğretmen hayatını kaybetti

43 dakika önce

Antalya'nın Kepez ilçesinde derste rahatsızlanan sınıf öğretmeni, yaşamını yitirdi.

Derste rahatsızlanan öğretmen hayatını kaybetti, System.String[]

Antalya'nın Kepez ilçesinde derste rahatsızlanan sınıf öğretmeni, yaşamını yitirdi.

Kuzeyyaka Mahallesi'ndeki İrenoğulları Şehit Atila Nizam İlkokulunda görevli 45 yaşındaki sınıf öğretmeni Emine Neslihan Ölmez, dersteyken rahatsızlandı.

Okul idarecilerinin yanına giden Ölmez, kendisini iyi hissetmediğini söyledi.

Bir süre dinlenen Ölmez, rahatsızlığı artınca çağrılan ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

Ölmez, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, üzüntülü olduklarını belirterek, "Eğitim camiamıza, arkadaşlarımıza, ailesine baş sağlığı diliyorum. İstenmeyen bir durum, hepimiz çok üzüntülüyüz." dedi.

Antalya, Kepez, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 02:36 Kaynak: AA
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