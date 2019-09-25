Son Dakika Haberleri: Derste rahatsızlanan öğretmen hayatını kaybetti
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Derste rahatsızlanan öğretmen hayatını kaybetti

9 dakika önce

Antalya'nın Kepez ilçesinde okulda rahatsızlanan sınıf öğretmeni, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Derste rahatsızlanan öğretmen hayatını kaybetti, System.String[]

Antalya'nın Kepez ilçesinde okulda rahatsızlanan sınıf öğretmeni, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Kepez ilçesi Kuzeyyaka Mahallesi'ndeki İrenoğulları Şehit Atila Nizam İlkokulu'nda görev yapan 45 yaşındaki sınıf öğretmeni Emine Neslihan Ölmez, dersinden çıkıp okul idaresine kendisini iyi hissetmediğini söyledi.


Dinlenmeye alınan Emine Neslihan Ölmez, fenalaştı. Meslektaşları tarafından çağrılan ambulans ile özel bir hastaneye kaldırılan Ölmez, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.


İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, üzüntülü olduklarını belirterek, "Eğitim camiamıza, arkadaşlarımıza, ailesine başsağlığı diliyorum. İstenmeyen bir durum, hepimiz çok üzüntülüyüz" ifadelerine yer verdi. - ANTALYA

Antalya, Kepez, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 03:00 Kaynak: İHA
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