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Dert Bende

1 saat önce

Dert Bende, arkadaşları Mert'in mutsuz bir evliliğe adım atmak üzere olduğunu düşünen Cem ve Kenan'ın, Mert'i kaçırmaya karar vermeleriyle gelişen olayları konu ediniyor.

Dert Bende, arkadaşları Mert'in mutsuz bir evliliğe adım atmak üzere olduğunu düşünen Cem ve Kenan'ın, Mert'i kaçırmaya karar vermeleriyle gelişen olayları konu ediniyor.

Dert Bende

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 09:21 Kaynak: AA
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