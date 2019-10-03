Dert Bende
1 saat önce
Dert Bende, arkadaşları Mert'in mutsuz bir evliliğe adım atmak üzere olduğunu düşünen Cem ve Kenan'ın, Mert'i kaçırmaya karar vermeleriyle gelişen olayları konu ediniyor.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 09:21 Kaynak: AA
Dert Bende, arkadaşları Mert'in mutsuz bir evliliğe adım atmak üzere olduğunu düşünen Cem ve Kenan'ın, Mert'i kaçırmaya karar vermeleriyle gelişen olayları konu ediniyor.
Günlük kiralık evde öldürülen Aleyna Can davasında karar: Sanığa 7 yıl 6 ay hapis AK Partili vekil Ünal'ın evinde ölü bulunan Kadirova'nın olaydan 6 gün önce yaptığı yazışmalar ortaya çıktı Hemşireden, damlayan kanın silmesini isteyen vatandaşa şok tepki: Geber Altunizade metrobüs durağında yaşanan yoğunluğa İBB turnikelerin yerini değiştirerek çözüm buldu