Dert Bende Fragman

Dert Bende, arkadaşlarına yardım etmek isterken kendilerini zorlu bir durumun içinde bulan bir grubun hikayesini konu ediyor. Kenan, Cem ve Mert iyi günde, kötü günde birbirlerinin yanında olan üç yakın arkadaştır. Kenan ve Cem, Mert'in evleneceğini öğrendiklerine duruma el atmaya karar verir. Arkadaşlarının mutsuz bir evlilik yapmasını engellemek isteyen Kenan ve Cem, kirli işlerle uğraşan Ejder'in de yardımı ile Mert'i kaçırır. Ancak Ejder'in yardımı işlerin karışmasına neden olur. Ekrem adında bir adamın karısı kaçırılmıştır ve Ekrem'in fidyecilere vereceği para Ejder'in eline geçer. Bunun üzerine Ekrem, Mert'i rehin alır ve genç adamın serbest bırakılması için Kenan ve Cem'den parayı bulup karısını kurtarmalarını ister. Arkadaşlarını kurtarmak için harekete geçen Kenan ve Mert bu sırada tesadüfen peşindeki silahlı adamlardan kaçan Pelin ile tanışır. Güçlerini birleştirmeye karar veren Kenan, Cem ve Pelin, kendilerini zorlu bir maceranın içinde bulur.