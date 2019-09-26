Son Dakika Haberleri: Dert Bende'nin fragmanı görücüye çıktı
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Dert Bende'nin fragmanı görücüye çıktı

41 dakika önce

Yapımcılığını Ümit Kantarcılar'ın yaptığı, başrollerinde Ümit Kantarcılar, Jessica May ve Onur Dilber'in rol aldığı "DERT BENDE" filminin fragmanı yayınlandı.

Dert Bende'nin fragmanı görücüye çıktı, System.String[]

YILIN KOMEDİ FİLMİNDEN BEKLENEN FRAGMAN GELDİ

Tanıtımlarıyla sosyal medyada güzel tepkiler alan film, arkadaşlarının yanlış bir evlilik yaptığını düşünen Kenan (Ümit Kantarcılar) ve Cem (Onur Dilber)'in arkadaşları Mert'i (Cihan Albayrak) kurtarma amacıyla onu kaçırmaya çalışmaları fakat işleri daha da karıştırmalarını konu alıyor. Dert Bende 4 Ekim'de sinemalarda izleyici ile buluşacak.

KONU:

Kenan, Cem ve Mert üç yakın arkadaştır. Mert'in evleneceği haberini alan Kenan ve Cem arkadaşlarının mutsuz bir evlilik yapmasını engellemek için Mert'i kaçırmaya karar verirler. Pis işlerde ustalaşmış Ejder ile yolları kesişen ikili, Ejder'in de yardımıyla Mert'i kaçırmayı başarırlar. Karısı kaçırılan Ekrem'in fidyecilere vermek üzere adamına verdiği paranın Ejder'in eline geçmesi ile Ekrem, Mert'i rehin tutarak; Kenan ve Cem'den parasını bulup , karısını kurtarmaları şartıyla arkadaşlarını geri alabileceklerini söyler. Sattığı tablonun sahte olduğu ortaya çıkan Pelin, peşindeki silahlı adamlardan kaçarken Kenan ve Mert'in arabasına binmesiyle Cem ve Pelin arasında kurşunların altında bir aşk filizlenir. Kenan,Cem ve Pelin güç birliği yaparak Mert'i kurtarmaya çalışacaktır. Bu uğurda mafyanın evine sızıp, cesetler gömmek gerekse bile..

Ümit Kantarcılar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 10:42 Kaynak: Bültenler
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