Dertlerini anlatan genç heyecanlanıp "Abi" dedi, Akşener'in karşılığı gülümsetti: Söyle abi - Son Dakika
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Dertlerini anlatan genç heyecanlanıp "Abi" dedi, Akşener'in karşılığı gülümsetti: Söyle abi

21.07.2022 10:03
Dertlerini anlatan genç heyecanlanıp "Abi" dedi, Akşener'in karşılığı gülümsetti: Söyle abi

Giresun'da vatandaşlarla buluşan İYİ Parti lideri Meral Akşener sokakta bir genç ile sohbet etti. Yaşadıkları sorunlardan bahseden genç, konuşması sırasında Akşener'e "Abi" deyince ortaya gülümseten bir diyalog çıktı.

İYİ Parti lideri Meral Akşener, sık sık gerçekleştirdiği il ziyaretlerine devam ediyor. Bu seferki durağı Giresun olan Akşener, etrafını saran vatandaşlarla sohbet etti. İYİ Parti Gençlik Politikaları Koordinatörü Orhan Ertürkmen'in paylaştığı video, ziyaret sırasında yaşanan bir diyaloğu ortaya çıkardı.

"OLSUN FARK ETMEZ, SÖYLE ABİ"

Meral Akşener'le sohbet eden vatandaşların arasında bir de genç vardı. "Biz özgürlüğümüzü istiyoruz kendi ülkemizde" diyen gencin sözlerini tamamlayan Akşener, "Umut istiyorsunuz, nefes almak istiyorsunuz, üretmek istiyorsunuz, neşe istiyorsunuz" ifadelerini kullandı. İYİ Parti lideri destek verdikçe heyecanlanan genç, "Evet neşe abi" diye karşılık verdikten sonra hatasını fark edip özür diledi. Çevredekilerin gülüşmeleri sırasında söze giren Meral Akşener, "Olsun fark etmez, söyle abi" dedi.

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Meral Akşener, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dertlerini anlatan genç heyecanlanıp 'Abi' dedi, Akşener'in karşılığı gülümsetti: Söyle abi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dertlerini anlatan genç heyecanlanıp "Abi" dedi, Akşener'in karşılığı gülümsetti: Söyle abi - Son Dakika
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