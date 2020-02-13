Derviş Eroğlu: Kıbrıs halkı olarak anavatana gönülden bağlıyız (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Derviş Eroğlu: Kıbrıs halkı olarak anavatana gönülden bağlıyız (2) - Son Dakika

Derviş Eroğlu: Kıbrıs halkı olarak anavatana gönülden bağlıyız (2)

6 saat önce

'TÜRKİYE'NİN KIBRIS'I İŞGAL ETMEK GİBİ BİR PLANI YOK'Mersin'deki ziyaretlerini sürdüren KKTC'nin 3'üncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Türkiye'nin Kıbrıs'ı işgal etmek gibi bir planının olmadığını söyledi.

Derviş Eroğlu: Kıbrıs halkı olarak anavatana gönülden bağlıyız (2), System.String[]

'TÜRKİYE'NİN KIBRIS'I İŞGAL ETMEK GİBİ BİR PLANI YOK'

Mersin'deki ziyaretlerini sürdüren KKTC'nin 3'üncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Türkiye'nin Kıbrıs'ı işgal etmek gibi bir planının olmadığını söyledi. Yenişehir Belediyesi'nin daveti üzerine 'Yenişehir Söyleşileri'ne katılan Eroğlu, vatandaşlarla buluştu. Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen panele Eroğlu'nun yanı sıra Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, KKTC Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Söyleşide Kıbrıs'ta dünden bugüne yaşananları aktaran Eroğlu, 1974 yılında Kıbrıs'a çıkartma yapan gemilerin Mersin'den demir aldığını belirterek, Kıbrıslılar için ayrı bir öneme sahip olduğunu vurguladı. 1974'te Kıbrıs'ta hükümete yönelik bir darbe yapıldığını ve darbeden kaçan liderin Birleşmiş Milletler'de (BM) Türklerin ve Rumların can güvenliğinin kalmadığını söylemesinin üzerine Türkiye'nin anlaşmalardan doğan hakkını kullanarak, Barış Harekatı başlattığının altını çizen Eroğlu, "İngiltere müdahale etmek istemediği için Türkiye tek başına müdahale etmek zorunda kalmıştır. Hareket sonrası Türklerin mutlu mesut yaşayacağı coğrafya inşa edilmiştir. Türkiye'nin desteği ile 15 Kasım 1983'te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni kurduk. Türkiye Kıbrıs'ı işgal edecek diyorlar. Türkiye Kıbrıs'ı işgal edecek olsa 1974 yılında tümünü alabilirdi. Dolayısıyla Türkiye'nin böyle bir düşüncesi yok" dedi.

AKINCI'YA TEPKİ

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Türkiye'ye yönelik sözlerini de değerlendiren Eroğlu, şunları söyledi:

"Akıncı'nın açıklamaları hiç tasvip etmediğim açıklamalardır. İnsan aslını inkar edemez. Akıncı, geçtiğimiz dönem Cumhurbaşkanı adayı olduğunda arkasında dış desteği vardı ve Türkiye hakkında olumsuz açıklama yapmamıştı. Acaba dış desteğini mi kaybetti. Bunlar seçime yönelik açıklamalardır ama seçim için her şey mübah değildir. Bazı şeyler vardır kutsaldır, Anavatan kutsaldır, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kutsaldır."


Derviş Eroğlu, Türkiye, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 11:14 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye atıflı reklam filmiyle tepki alan İskandinav Hava Yolları: Mesajımızın arkasındayız
Rusya'dan gerginliği tırmandıracak Türkiye açıklaması: Suriye ile ilgili provokatif açıklamalardan kaçının Son anket sonuçları yayınlandı! Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı arasındaki oy farkı yüzde 2,2'ye düştü Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılacak yerli otomobile koronavirus engeli

Son Dakika Haberleri
00:04 Kim Kardashian, derin bacak dekolteli elbisesiyle göz kamaştırdı
23:41 Şansın Tüzün'den Sıkı Sıkı Bağla
22:46 Zeynep Alkan'ın son paylaşımı takipçilerinin beğenisini kazandı
21:54 Tarkan'ın Bayrampaşa'daki arazisiyle ilgili 7'nci kez İBB Meclisi'ne gelen imar dosyası reddedildi
21:52 "Kalçalarını görelim" kavgası sona erdi! Danla Bilic ve Aşkım Kapışmak barıştı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2020 05:32:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Derviş Eroğlu: Kıbrıs halkı olarak anavatana gönülden bağlıyız (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]