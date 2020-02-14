Derviş Eroğlu Kıbrıs halkı olarak anavatana gönülden bağlıyız (2) - Son Dakika

'TÜRKİYE'NİN KIBRIS'I İŞGAL ETMEK GİBİ BİR PLANI YOK'

Mersin'deki ziyaretlerini sürdüren KKTC'nin 3'üncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Türkiye'nin Kıbrıs'ı işgal etmek gibi bir planının olmadığını söyledi. Yenişehir Belediyesi'nin daveti üzerine 'Yenişehir Söyleşileri'ne katılan Eroğlu, vatandaşlarla buluştu. Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen panele Eroğlu'nun yanı sıra Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, KKTC Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Söyleşide Kıbrıs'ta dünden bugüne yaşananları aktaran Eroğlu, 1974 yılında Kıbrıs'a çıkartma yapan gemilerin Mersin'den demir aldığını belirterek, Kıbrıslılar için ayrı bir öneme sahip olduğunu vurguladı. 1974'te Kıbrıs'ta hükümete yönelik bir darbe yapıldığını ve darbeden kaçan liderin Birleşmiş Milletler'de (BM) Türklerin ve Rumların can güvenliğinin kalmadığını söylemesinin üzerine Türkiye'nin anlaşmalardan doğan hakkını kullanarak, Barış Harekatı başlattığının altını çizen Eroğlu, İngiltere müdahale etmek istemediği için Türkiye tek başına müdahale etmek zorunda kalmıştır. Hareket sonrası Türklerin mutlu mesut yaşayacağı coğrafya inşa edilmiştir. Türkiye'nin desteği ile 15 Kasım 1983'te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni kurduk. Türkiye Kıbrıs'ı işgal edecek diyorlar. Türkiye Kıbrıs'ı işgal edecek olsa 1974 yılında tümünü alabilirdi. Dolayısıyla Türkiye'nin böyle bir düşüncesi yok dedi.

AKINCI'YA TEPKİ

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı 'nın Türkiye'ye yönelik sözlerini de değerlendiren Eroğlu, şunları söyledi

Akıncı'nın açıklamaları hiç tasvip etmediğim açıklamalardır. İnsan aslını inkar edemez. Akıncı, geçtiğimiz dönem Cumhurbaşkanı adayı olduğunda arkasında dış desteği vardı ve Türkiye hakkında olumsuz açıklama yapmamıştı. Acaba dış desteğini mi kaybetti. Bunlar seçime yönelik açıklamalardır ama seçim için her şey mübah değildir. Bazı şeyler vardır kutsaldır, Anavatan kutsaldır, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kutsaldır.