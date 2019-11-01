"Derviş pirinci"nde hasat zamanı

Hatay'ın Suriye sınırı boyunca uzanan volkanik arazilerde, doğal kaynak sularıyla beslenen, kendine has renk, aroma ve lezzete sahip yetiştirilen "Derviş pirinci"nin hasat dönemi başladı.

Hassa ilçesinde mayıs ayı sonlarında buğday hasadının ardından aynı tarlaya ikinci ürün olarak ekimi yapılan derviş pirincinde, bu yıl 350 ton civarında rekolte bekleniyor.

Hasat sonrası kuruması için yaklaşık bir hafta süreyle uygun bir araziye serilen çeltikler sık sık karıştırılıyor. Tamamen kuruduktan sonra çeltikler fabrikada tüketime hazır hale getiriliyor.

"Türkiye'de sadece Hassa'da yetiştiriliyor"

Hassa Ziraat Odası Başkanı Mehmet Şahiner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, derviş pirincinin Türkiye'de sadece ilçenin Suriye sınırı boyunca uzanan bereketli volkanik arazi üzerinde yetiştirildiğini söyledi.

İlçe genelinde yaklaşık 600 dönümlük alanda üretim yapıldığını belirten Şahiner, dekar başına yaklaşık 600 kilogram ürün elde edildiğini dile getirdi.

Hatay'da tek çeltik üretimi yapılan yerin Hassa olduğunu aktaran Şahiner," Derviş pirinci, Türkiye genelinde sadece bu bölgedeki bazalt alanda Hassa'ya özgü olarak yetiştiriliyor. Pirincin tadı ve aroması çok farklı. İptidai usullerle tamamen doğal kaynak suyuyla yetiştiriliyor. Rengi de diğerlerinden farklı, kırmızımsı bir rengi var." diye konuştu.

"Kilogramı 8 liradan alıcı buluyor"

Üretici Cafer Solak da yaklaşık 50 yıldır volkanik arazilerdeki tarlaya pirinç ektiğini söyledi.

Çeltik yetiştirmenin çok meşakkatli ve yorucu bir iş olduğunu vurgulayan Solak, ekildiği günden hasat zamanına kadar günlük işçiliği olduğunu, derviş pirincini tamamen doğal yöntemlerle yetiştirdiklerini anlattı.

Derviş pirincinin kilogramının ortalama 8 liradan alıcı bulduğunu aktaran üretici Ali Doğan ise bu yıl için yaklaşık 50 dönümlük alanda derviş pirinci yetiştirdiğini belirtti.

Doğan, çeltiği yaklaşık bir hafta güneşte kuruttuktan sonra Kahramanmaraş'taki fabrikalarda çektirerek piyasaya sunacaklarını kaydetti.