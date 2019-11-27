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Derviş Zaim, "Flaşbellek" filminin çekimlerine başladı
6 saat önce
Senaryosunu da yazdığı "Flaşbellek" filminin çekimlerine başlayan Zaim, ilk çekimi Gaziantep'te gerçekleştirdi.
Senaryosunu da yazdığı "Flaşbellek" filminin çekimlerine başlayan Zaim, ilk çekimi Gaziantep'te gerçekleştirdi.
Filmin oyuncu kadrosunda Saleh Bakri, Ali Süleyman, Sara El Debuch ve Husam Chadat bulunurken görüntü yönetmenliğini Andreas Sinanos üstleniyor.
Oyuncu kadrosu kadar hikayesiyle de dikkati çeken film, konusunu Suriye'de yaşanan olaylardan alıyor. Gaziantep'in yanı sıra Konya'da da çekimleri sürecek "Flaşbellek", Suriye'de yaşanan sürece insani açıdan yaklaşıyor.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 11:53
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