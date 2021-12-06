TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri - Yılmaz, Tatlıoğlu ve Özel'in konuşması - Son Dakika

TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri - Yılmaz, Tatlıoğlu ve Özel'in konuşması
06.12.2021 14:38
AK Parti Grup Başkanvekili İsmet Yılmaz'ın konuşması İYİ Parti Grup Başkanvekili İsmail Tatlıoğlu'nun konuşması CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in konuşması TBMM - TBMM Genel Kurulu'nda 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2020 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu...
AK Parti Grup Başkanvekili İsmet Yılmaz'ın konuşması
İYİ Parti Grup Başkanvekili İsmail Tatlıoğlu'nun konuşması
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in konuşması TBMM - TBMM Genel Kurulu'nda 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2020 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin görüşmeleri başladı.
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