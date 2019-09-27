Son Dakika Haberleri: Derya Baykal'dan canlı yayında deprem çantası
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Derya Baykal'dan canlı yayında deprem çantası

2 saat önce

Sunuculuğunu sevilen isim Derya Baykal'ın yaptığı "Derya Baykal'la Gülümse" nin dün ki yayınının açılışı esnasında İstanbul'daki deprem meydana geldi.

Derya Baykal'dan canlı yayında deprem çantası, System.String[]

Yaşanan deprem sonrasında gözler alınması gereken önlemlere çevrildi.

Derya Baykal ise canlı yayın esnasında deprem çantası hazırladı. Her evde bulunması gereken deprem çantasında neler olması gerektiğini izleyiciler ile bir bir paylaştı.

Deprem, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 11:34 Kaynak: Bültenler
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