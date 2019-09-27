Derya Baykal'dan canlı yayında deprem çantası...
48 dakika önce
Yaşanan deprem sonrasında gözler alınması gereken önlemlere çevrildi.
Yaşanan deprem sonrasında gözler alınması gereken önlemlere çevrildi. Derya Baykal ise canlı yayın esnasında deprem çantası hazırladı. Her evde bulunması gereken deprem çantasında neler olması gerektiğini izleyiciler ile bir bir paylaştı.
"Derya Baykal'la Gülümse" canlı yayınla hafta içi her gün saat 14.00'de teve2'de..
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Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 03:31
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