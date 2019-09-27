Son Dakika Haberleri: Derya Baykal'dan canlı yayında deprem çantası...
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Derya Baykal'dan canlı yayında deprem çantası...

48 dakika önce

Yaşanan deprem sonrasında gözler alınması gereken önlemlere çevrildi.

Derya Baykal'dan canlı yayında deprem çantası..., System.String[]

Yaşanan deprem sonrasında gözler alınması gereken önlemlere çevrildi. Derya Baykal ise canlı yayın esnasında deprem çantası hazırladı. Her evde bulunması gereken deprem çantasında neler olması gerektiğini izleyiciler ile bir bir paylaştı.


"Derya Baykal'la Gülümse" canlı yayınla hafta içi her gün saat 14.00'de teve2'de..


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Deprem, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 03:31 
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