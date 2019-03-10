Son Dakika Haberleri: Derya Baykal Diyarbakırlı Kadınlarla Buluştu

Derya Baykal Diyarbakırlı Kadınlarla Buluştu

1 saat önce

Televizyon programcısı, sunucu ve oyuncu Derya Baykal, Forum Diyarbakır AVM'de hayranlarıyla bir araya geldi.

Derya Baykal Diyarbakırlı Kadınlarla Buluştu, System.String[]
Televizyon programcısı, sunucu ve oyuncu Derya Baykal, Forum Diyarbakır AVM'de hayranlarıyla bir araya geldi.

Forum Diyarbakır AVM'de Diyarbakırlı kadınlarla bir araya gelen Baykal, katılımcılara hayata dair birçok konuda ipuçları verdi. Forum Diyarbakır AVM'de Diyarbakırlı kadınlarla bir araya gelen Derya Baykal, kızı Derya Şensoy ve Aykut Pala ile vatandaşlara unutulmaz bir gün yaşattı. Diyarbakır'da sevenleriyle buluşmaktan dolayı duygulandığını dile getiren Derya Baykal, Diyarbakır'ı çok gelişmiş bir şekilde gördüğünü söyledi. Baykal, "Diyarbakır'a yıllar önce devlet ve özel tiyatrolarda çalışırken turnelere gelmiştim. Ama gelişmiş Diyarbakır'ın yeni kısmını bilmiyordum bugün gördüm, gerçekten çok güzel gelişmiş. Sur ilçesine de gittim, çok eski tarihi olan bir şehir bugün burada olmaktan çok duygulandım. Forum Diyarbakır Alışveriş Merkezi'nde çok güzel bir etkinlik yaptık. Dünya Kadınlar Günü'nü Diyarbakırlı hanımlarla kutladık, söyleyiş gerçekleştirdik. Yoğunluk güzeldi hanımlarla sohbet ettik, Kızım Derya Şensoy ve Aykut Pala ile birlikte soruları cevapladık. Çok mutluyum misafirperverliklerinden dolayı Diyarbakır'da olmak güzel bir duygu, Diyarbakır'da farklı projeler yapmak istiyoruz, kısmet olursa da yapacağız. Buradan tüm Dünya Kadınlar Günü'nü tekrardan kutluyorum" dedi.

Etkinlik daha sonra fotoğraf çekimiyle sona erdi. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 12:13 Kaynak: İHA

Derya Şensoy, TV, Diyarbakır, Magazin
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