Son Dakika Haberleri: Derya Can'dan yeni dünya rekoru
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Derya Can'dan yeni dünya rekoru

1 saat önce

Geçen yıl kırdığı ve kendine ait 68 metrelik kadınlar değişken ağırlık paletsiz dünya dalış rekorunu bir kez daha kırarak 70 metreye çıkardı.

Derya Can'dan yeni dünya rekoru, System.String[]

Mistral Carrera'nın sponsorluk desteği verdiği 9 dünya ve 60'dan fazla Türkiye rekoru sahibi dünya serbest dalış rekortmeni ve milli sporcu olan Derya Can, Salda Gölü'nde yaptığı dalış ile yeni bir dünya rekoruna imza attı.

Salda Gölü'nde gerçekleştirdiği dalışla birlikte kariyerinin 10. rekorunu kıran milli Sporcu Derya Can, kendi rekorunu geliştirdiği için mutlu olduğunu ifade etti. Geçen sene 24 Kasım'da Salda Gölü'nde rekor kırdığını ve hava koşulları performansının etkilendiğini belirten Derya Can,"Serbest dalış zor bir spor, yüksek konsantrasyon, mental güç ve fiziksel dayanıklılık gerektiriyor. Bu zorluklara Çanakkale'de günde dört saat çalışarak hazırlandım. Salda Gölü'nde 2 dakika 20 saniyede 70 metreye dalarak kadınlarda yeni bir rekorun sahibi oldum. Suyun 5 derece gibi son derece soğuk olması beni zorlasa da sorunsuz bir şekilde dalışı gerçekleştirdim. Kendi rekorumu geliştirmemde bana destek olan aileme ve sponsorum Mistral Carrera'ya çok teşekkür ederim. Yeni rekorlarla ülkemi gururlandırmak için daha çok çalışacağım" diye konuştu.

SALDA GÖLÜ, Türkiye, Spor, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 09:40 Kaynak: Bültenler
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