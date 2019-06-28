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Derya Çebi: "Öncelikli hedefimiz Büyükçekmece engelli çalıştayıdır"

46 dakika önce

Türkiye Sakatlar Derneği Büyükçekmece Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Derya Çebi, ihtiyaç sahibi birçok engelli yurttaşımıza yardım elini uzatmak amacıyla tüm hayırsever yurttaşların desteğini istedi.

Derya Çebi:
Türkiye Sakatlar Derneği Büyükçekmece Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Derya Çebi, ihtiyaç sahibi birçok engelli yurttaşımıza yardım elini uzatmak amacıyla tüm hayırsever yurttaşların desteğini istedi. Çebi, "Engelli yurttaşlarımızın sorunlarını tespit, çözüm yolları bulmak amacıyla Büyükçekmece'nin tüm katmanlarının temsil edileceği bir engelli çalıştayı planlamaktayız" dedi.

Türkiye Sakatlar Derneği Büyükçekmece Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Derya Çebi, ihtiyaç sahibi birçok engelli yurttaşımıza yardım elini uzatmak amacıyla tüm hayırsever yurttaşların desteğini istedi. Başkan Çebi "Kamu yararına dernek statüsüne sahip olan Türkiye Sakatlar Derneği 60 yıldan bu yana 61 şubesi ile engellilerin sorunlarına çözüm bulunması, ihtiyaç sahibi engellilere destek verilmesi, hukuksal ve tıbbi konularda yardımcı olunması, rehabilitasyon, meslek edindirme gibi engellilerin günlük yaşam ve çalışma ortamına hazırlanmasına katkı verilmesi, engelli üniversite öğrencilerine karşılıksız burs verilmesi, engellilerin yaşamlarını kolaylaştıran manuel tekerlekli sandalye, akülü sandalye, ortez, protez konularında destekler vermektedir" ifadelerini kullandı.

"Dertlerine derman olmaya çalışıyoruz"

Büyükçekmece şubesi olarak çok yeni olmalarına rağmen halkın destekleri ile ihtiyaç sahibi yurttaşlara ulaştıklarını belirten Çebi, "Dertlerine derman olmaya çalışıyoruz. Engelli yurttaşlarımızın sorunlarını tespit, çözüm yolları bulmak amacıyla Büyükçekmece'nin tüm katmanlarının temsil edileceği bir engelli çalıştayı planlamaktayız" dedi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 05:01 Kaynak: İHA
Türkiye Sakatlar Derneği, Büyükçekmece, Güncel
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