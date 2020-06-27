Derya, gözyaşlarıyla toprağa verildi - Son Dakika

Derya, gözyaşlarıyla toprağa verildi

BURSA'da, sele kapılarak kaybolan ve 5 gün sonra cansız bedeni bulunan Derya Bilen (17) memleketi Bingöl'de gözyaşlarıyla toprağa verildi.

BURSA'da, sele kapılarak kaybolan ve 5 gün sonra cansız bedeni bulunan Derya Bilen (17) memleketi Bingöl'de gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Bursa'nın Kestel ilçesinde yaşanan sel felaketinde yağan sağanakla birlikte yaşanan sel felaketinde, aynı aileden Nazime Bilen (74), Ahmet Bilen (34), Türkan Bilen (32) ve Medine Bilen (10) hayatlarını kaybetti.  Derya Bilen ise kayboldu. Yapılan arama- kurtarma çalışmalarının dünkü 5'inci gününde, genç kızın cansız bedeni, Demirtaş Mahallesi'nde, dere yatağı içerisinde sazlıklar arasında bulundu.

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Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Bilen'in cenazesi, bu sabah uçakla memleketi Bingöl'e getirildi. Derya Bilen, merkeze bağlı Gözeler köyü Haraba mezrası mezarlığında, toprağa verildi. Baba Nezir Bilen, kızının ardından gözyaşları döktü.

Annesini, ağabeyini, yengesini ve yeğenini kaybeden Burhan Bilen, tüm Türkiye'nin acılarını paylaştığını belirterek, "Bütün Bursa halkı ve Türkiye bizimle beraberdi. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu, bizimle beraberdi. Bizim acımız onların acısıydı. Bu kadar duyarlı bir millete sahip olduğumuz için teşekkür ediyorum. Yeğenimi sele kapıldığı yerden 23 kilometre uzaklıkta bir bölgede bulduk. Çok zor bir acı, bu acıyı rabim düşmanımın başına vermesin. Ağabeyim Ahmet'in güzel hayalleri vardı. O tamamen başka bir kişiydi. O kadar seveni vardı ki, Bursa halkı oradaydı. Ağabeyim Ahmet'in yazdığı kitabının baskısın koronavirüs nedeniyle ertelenmişti. Allah bir daha kimsenin başına böyle bir acı vermesin" dedi.


Derya Bilen, Bingöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 16:25 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Derya, gözyaşlarıyla toprağa verildi - Son Dakika

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