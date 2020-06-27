Derya, gözyaşlarıyla toprağa verildi (2) - Son Dakika

Derya, gözyaşlarıyla toprağa verildi (2)
ACILI BABA: ALLAH, BU ACIYI DÜŞMANIMA BİLE YAŞATMASINBursa'daki sel felaketinde kızı Derya'yı annesi Nazmiye Bilen, kardeşi Ahmet Bilen, yengesi Türkün Bilen ve yeğeni Medine Bilen'i kaybeden Nezir Bilen (42), bu sabah saatlerinde kızı Derya'yı toprağa vermesinin ardından konuştu.
ACILI BABA: ALLAH, BU ACIYI DÜŞMANIMA BİLE YAŞATMASIN
Bursa'daki sel felaketinde kızı Derya'yı annesi Nazmiye Bilen, kardeşi Ahmet Bilen, yengesi Türkün Bilen ve yeğeni Medine Bilen'i kaybeden Nezir Bilen (42), bu sabah saatlerinde kızı Derya'yı toprağa vermesinin ardından konuştu. Yaşadığı acının anlatılamaz olduğunu söyleyen acılı baba Nezir Bilen, "Anlatılacak bir şey yok. Allah, bu acıyı düşmanıma bile yaşatmasın. Yaşadığım acının tarifi yok" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 17:23 Kaynak: DHA
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