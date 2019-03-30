Derya Granit, bu yıl ihracata ve yatırımlara öncelik verecek

Durgun geçen 2018'de yatırım ve ihracat yapamadıklarını belirten Derya Granit Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Derya, bu yıl hem planladıkları yatırımları hayata geçireceklerini hem de ihracata ağırlık vereceklerini söyledi.

Durgun geçen 2018'de yatırım ve ihracat yapamadıklarını belirten Derya Granit Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Derya, bu yıl hem planladıkları yatırımları hayata geçireceklerini hem de ihracata ağırlık vereceklerini söyledi.

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