Derya Granit, bu yıl ihracata ve yatırımlara öncelik verecek
1 saat önce
Durgun geçen 2018'de yatırım ve ihracat yapamadıklarını belirten Derya Granit Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Derya, bu yıl hem planladıkları yatırımları hayata geçireceklerini hem de ihracata ağırlık vereceklerini söyledi.
Durgun geçen 2018'de yatırım ve ihracat yapamadıklarını belirten Derya Granit Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Derya, bu yıl hem planladıkları yatırımları hayata geçireceklerini hem de ihracata ağırlık vereceklerini söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 03:32
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