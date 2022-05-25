Derya Karya "Beni rahatsız etme" deyince öldürülmüş - Son Dakika
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Derya Karya "Beni rahatsız etme" deyince öldürülmüş

25.05.2022 15:20

Bursa'da dün 1 çocuk annesi Derya Karya, Erkan Talat Çetin tarafından öldürüldü. Çetin daha sonra intihar etti. İkili arasında yaşanan tartışmada, Karya bir süre önce ayrıldığı eşine geri dönmek isteyince tartışma alevlendi. Silahını çıkaran Çetin önce Derya Karya'yı ardından da kendisini vurdu.

Bursa'da dün saat 18.30 sıralarında, Yıldırım ilçesi Karaağaç Mahallesi Eşrefiler Caddesi'nde meydana geldi. 1 çocuk annesi Derya Karya ve Erkan Talat Çetin, konuşmak için bir sitenin bahçesinde buluştu. İkili arasında çıkan tartışmanın ardından Erkan Talat Çetin, tabancasını çıkarıp Karya'ya ateş etti. Karya, göğsünün sol kısmına isabet eden kurşunla kanlar içinde yere yığıldı, Çetin aynı silahla kendi kalbine de ateş etti. Silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, çevrede önlem alırken, sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından özel hastanelere kaldırılan Karya ve Çetin, hayatlarını kaybetti.

1 çocuk annesi Derya Karya, kocasına geri dönmek isteyince öldürülmüş

KOCASINA GERİ DÖNMEK İSTEMİŞ

Polis, olay yerindeki tabancaya el koyarken, Derya Karya'nın çantasını ailesine teslim etti. Olayın ardından soruşturma başlatan polis ekipleri, Karya ve Çetin'in yakınlarının ifadelerine başvurdu. Derya Karya'nın eşinden bir süre ayrı kaldığı dönemde tanıştığı Erkan Talat Çetin ile arkadaşlık yaptığı, eşiyle barışınca ise Çetin ile görüşmeyi bırakmak istediği, ikili arasında bu nedenle tartışma çıktığı öğrenildi. Derya Karya'nın, kendisini rahatsız etmemesini söylemek için Çetin ile buluştuğu, bu nedenle de öldürüldüğü ortaya çıktı.

1 çocuk annesi Derya Karya, kocasına geri dönmek isteyince öldürülmüş

4 AYRI SUÇTAN KAYDI VAR

Doğal gaz tesisatçılığı yapan ve eşinden boşanan Çetin'in, 'güveni kötüye kullanmak' ve 'kumar oynamak' gibi 4 ayrı suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı. Karya ve Çetin'in cenazeleri, adli tıptaki otopsinin tamamlanmasının ardından ailelerine teslim edildi. Derya Kayra Bursa'da, Erkan Talat Çetin ise memleketi Kastamonu'da toprağa verilecek.

1 çocuk annesi Derya Karya, kocasına geri dönmek isteyince öldürülmüş
1 çocuk annesi Derya Karya, kocasına geri dönmek isteyince öldürülmüş
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Yıldırım'da su kesintisi Yıldırım'da su kesintisi
Kaynak: DHA

Yıldırım, Polis, Silah, Bursa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Derya Karya 'Beni rahatsız etme' deyince öldürülmüş - Son Dakika


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SON DAKİKA: Derya Karya "Beni rahatsız etme" deyince öldürülmüş - Son Dakika
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