Derya kuzusu buralarda yenir... En iyi 10 balık lokantası - Son Dakika

Derya kuzusu buralarda yenir... En iyi 10 balık lokantası

24.10.2020 07:46
Derya kuzusu buralarda yenir... En iyi 10 balık lokantası, System.String[]

1) KLASİKLEŞMİŞ BİR MEKANKıyı Balık, İstanbul1966'dan beri Tarabya'da hizmet veren restoran tam bir İstanbul klasiği... Teoman Hünal "Canım başta lakerda, tarama, o eşsiz ılık bombay fasulye pilakisi ve iyi meze çektiğinde şehrin en iyi balık lokantası Kıyı'ya giderim" diyor.

1) KLASİKLEŞMİŞ BİR MEKAN

Kıyı Balık, İstanbul

1966'dan beri Tarabya'da hizmet veren restoran tam bir İstanbul klasiği… Teoman Hünal "Canım başta lakerda, tarama, o eşsiz ılık bombay fasulye pilakisi ve iyi meze çektiğinde şehrin en iyi balık lokantası Kıyı'ya giderim" diyor. (0212) 262 00 02

2) REZERVASYON ŞART

Lacivert İstanbul

Menüsünü şef Hüseyin Ceylan'ın hazırladığı restoran Anadoluhisarı'nda. Kalamar tavası ve somon ızgarası öne çıkıyor. Mekan mutlaka rezervasyon istiyor. Mehmet Yaşin'in önerisi. (0216) 413 37 53

3) KİRLİ KALAMARI ES GEÇMEYİN

Orkide Balık Bodrum

Göltürkbükü'ndeki aile işletmesi Ebru Erke'nin seçimi. "En beğendiğim balıkçılardan biri... Barbun çıtlama, asma yaprağında sardalya ve kirli kalamarı mutlaka deneyin" diyor. (0252) 357 76 28

4) ZENGİN BİR MENÜ

Yalova Restoran 1940 Çanakkale

80 yıllık mekan için Salih Seçkin Sevinç "Enez Körfezi ve Ege'den çıkan en iyi deniz ürününü burada yersiniz. Menüsü çok zengin, mevsim balıklarını işlemekte çok usta" diyor. (0286) 217 10 45

5) MEZELERİYLE MEŞHUR

Parga İstanbul

Balıkları odun ateşinde pişiren restoran bol çeşitteki mezeleriyle tanınıyor. Terasından Adalar manzarası da izlenebilen Maltepe'deki Parga'yı Mehmet Yaşin öneriyor. (0216) 383 55 22

6) BOĞAZ MANZARALI

Rumelihisarı İskele Balık İstanbul

Karides kokteyl, balık köftesi ve fener kavurma gibi lezzetleriyle ün salmış mekan için Teoman Hünal "Boğaz manzarasının keyfini çıkarmak istediğimde buraya giderim" diyor. (0212) 263 29 97

7) FİYAT-KALİTE DENGESİ

Therapia Balık İstanbul

Tarabya'daki Therapia Balık için Ebru Erke "Güzel manzara, harika yemekler… Fiyat-kalite dengesi en iyi balıkçılardan. Lakerdasını mutlaka deneyin" diyor. (0212) 223 25 26

8) KÜÇÜK AMA ÜNLÜ

Balıkçı Sabahattin İstanbul

Cankurtaran'daki balıkçı, küçük ama klasikleşmiş bir mekan. Hülya Ekşigil "Midyeli pilavı, tereyağında karidesi meşhur" diyor. (0212) 458 18 24

9) KABUKLULARI DENEYİN

Orfoz Bodrum

Çağdaş Ertuna'nın önerdiği mekan Bodrum'da 2006'dan beri hizmet veriyor. Mezeleri, balıkları ve özellikle kabuklularıyla büyük beğeni topluyor. Orfoz'da günbatımı da çok keyifli. (0544) 316 42 85

10) YARATICI SUNUMLAR

Trilye Ankara

Gaziozmanpaşa'daki restoran 2002'den beri hizmet veriyor. Ebru Erke "Süreyya Üzmez Trilye'yi eşiyle beraber hala açtıkları ilk günkü heyecanla işletiyor. Sunumları ve servisleri çok yaratıcı" diyor. (0312) 447 12 00

Derya kuzusu buralarda yenir... En iyi 10 balık lokantası

İstanbul, Tarabya, Teoman, Balık, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Derya kuzusu buralarda yenir... En iyi 10 balık lokantası - Son Dakika Magazin

YORUMLAR

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de Süt sağarken elektrik akımına kapılan kadın feci şekilde can verdi Dünya Sağlık Örgütü, kuzey yarımküredeki vaka artışıyla ilgili liderlere "acil eylem" çağrısında bulundu ABD'den S-400 testi için Türkiye'ye tehdit gibi sözler: Başka işbirliklerine engel olmaya devam ediyor Koronavirüsü ısıtarak öldüren yüz maskesi geliştirildi! Bulaş riskini sıfıra indiriyor Cephede dağılan sözde Karabağ Lideri Harutyunyan, Putin'den devreye girmesini istedi Aleyna Tilki'nin yıllar önce İstiklal Caddesi'nde türkü söylediği video ortaya çıktı Bursa'da "damsız" girme kavgası cinayetle bitti
Eşini defalarca bıçaklayarak öldüren koca olay yerinde bekledi Eşini defalarca bıçaklayarak öldüren koca olay yerinde bekledi         
03:43
Macron'dan skandal provokasyon! Peygamberimize hakaret içeren karikatürler kamu binalarına yansıtıldı Macron'dan skandal provokasyon! Peygamberimize hakaret içeren karikatürler kamu binalarına yansıtıldı         
00:28
Ahmet Kural yeni imajını paylaştı, hayranları şaşkınlığını gizleyemedi Ahmet Kural yeni imajını paylaştı, hayranları şaşkınlığını gizleyemedi         
23:43
İlker Başbuğ: En büyük hayalim Türkiye ile Azerbaycan'ı tek devlet olarak görmek İlker Başbuğ: En büyük hayalim Türkiye ile Azerbaycan'ı tek devlet olarak görmek         
22:58
Hadise ve Kaan Yıldırım, ailelerinin onay vermesiyle evlilik kararı aldı Hadise ve Kaan Yıldırım, ailelerinin onay vermesiyle evlilik kararı aldı         
21:33
"Evde ek iş" tuzağına düşmeyin! Yüzlerce kişi mağdur oldu         
19:20
82 yıl önce kurulan Ümraniyespor, ismini değiştirdi 82 yıl önce kurulan Ümraniyespor, ismini değiştirdi         
18:43
Daha önce aynı erkekle sevgili olan iki kız tekme tokat birbirine girdi! O anlar kamerada Daha önce aynı erkekle sevgili olan iki kız tekme tokat birbirine girdi! O anlar kamerada         
16:48
Acun Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisiyle Londra'da görüntülendi Acun Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisiyle Londra'da görüntülendi         
16:02
Yürümekte dahi zorluk çeken 70'lik dedenin evinden 400 gram esrar çıktı Yürümekte dahi zorluk çeken 70'lik dedenin evinden 400 gram esrar çıktı         
14:52
Esir alınan Ermeni askerden olay itiraf: PKK Karabağ'da savaşıyor, askerler aylık 600 dolar maaş alıyor Esir alınan Ermeni askerden olay itiraf: PKK Karabağ'da savaşıyor, askerler aylık 600 dolar maaş alıyor         
13:53
3 gün zorlama hapis cezası alan fenomen Sinem Umaş, emniyete teslim oldu 3 gün zorlama hapis cezası alan fenomen Sinem Umaş, emniyete teslim oldu         
12:04
Eşi için aldığı cipin hasar kayıtlı olduğunu öğrenince gözü döndü, aracı bayi önünde yakmaya kalktı Eşi için aldığı cipin hasar kayıtlı olduğunu öğrenince gözü döndü, aracı bayi önünde yakmaya kalktı         
11:26
Rusları çaresiz bırakan Bayraktar SİHA'nın iki büyük sırrı Rusları çaresiz bırakan Bayraktar SİHA'nın iki büyük sırrı         
09:48
Melek Aslan cinayetinde korkunç detay: Ablasının çıplak fotoğrafını atıp ''Ablanın geceliği ne kadar'' diye sormuş Melek Aslan cinayetinde korkunç detay: Ablasının çıplak fotoğrafını atıp ''Ablanın geceliği ne kadar'' diye sormuş         
08:46
Lezbiyen eşi ve onun sevgilisi tarafından kiralık katil tutularak vurulan koca, hayatını kaybetti Lezbiyen eşi ve onun sevgilisi tarafından kiralık katil tutularak vurulan koca, hayatını kaybetti         
08:38
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren teklif Meclis'te kabul edildi! İşte detaylar Milyonlarca çalışanı ilgilendiren teklif Meclis'te kabul edildi! İşte detaylar         
02:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2020 07:57:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Derya kuzusu buralarda yenir... En iyi 10 balık lokantası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei