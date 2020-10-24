Derya kuzusu buralarda yenir... En iyi 10 balık lokantası

1) KLASİKLEŞMİŞ BİR MEKAN

Kıyı Balık, İstanbul

1966'dan beri Tarabya'da hizmet veren restoran tam bir İstanbul klasiği… Teoman Hünal "Canım başta lakerda, tarama, o eşsiz ılık bombay fasulye pilakisi ve iyi meze çektiğinde şehrin en iyi balık lokantası Kıyı'ya giderim" diyor. (0212) 262 00 02

2) REZERVASYON ŞART

Lacivert İstanbul

Menüsünü şef Hüseyin Ceylan'ın hazırladığı restoran Anadoluhisarı'nda. Kalamar tavası ve somon ızgarası öne çıkıyor. Mekan mutlaka rezervasyon istiyor. Mehmet Yaşin'in önerisi. (0216) 413 37 53

3) KİRLİ KALAMARI ES GEÇMEYİN

Orkide Balık Bodrum

Göltürkbükü'ndeki aile işletmesi Ebru Erke'nin seçimi. "En beğendiğim balıkçılardan biri... Barbun çıtlama, asma yaprağında sardalya ve kirli kalamarı mutlaka deneyin" diyor. (0252) 357 76 28

4) ZENGİN BİR MENÜ

Yalova Restoran 1940 Çanakkale

80 yıllık mekan için Salih Seçkin Sevinç "Enez Körfezi ve Ege'den çıkan en iyi deniz ürününü burada yersiniz. Menüsü çok zengin, mevsim balıklarını işlemekte çok usta" diyor. (0286) 217 10 45

5) MEZELERİYLE MEŞHUR

Parga İstanbul

Balıkları odun ateşinde pişiren restoran bol çeşitteki mezeleriyle tanınıyor. Terasından Adalar manzarası da izlenebilen Maltepe'deki Parga'yı Mehmet Yaşin öneriyor. (0216) 383 55 22

6) BOĞAZ MANZARALI

Rumelihisarı İskele Balık İstanbul

Karides kokteyl, balık köftesi ve fener kavurma gibi lezzetleriyle ün salmış mekan için Teoman Hünal "Boğaz manzarasının keyfini çıkarmak istediğimde buraya giderim" diyor. (0212) 263 29 97

7) FİYAT-KALİTE DENGESİ

Therapia Balık İstanbul

Tarabya'daki Therapia Balık için Ebru Erke "Güzel manzara, harika yemekler… Fiyat-kalite dengesi en iyi balıkçılardan. Lakerdasını mutlaka deneyin" diyor. (0212) 223 25 26

8) KÜÇÜK AMA ÜNLÜ

Balıkçı Sabahattin İstanbul

Cankurtaran'daki balıkçı, küçük ama klasikleşmiş bir mekan. Hülya Ekşigil "Midyeli pilavı, tereyağında karidesi meşhur" diyor. (0212) 458 18 24

9) KABUKLULARI DENEYİN

Orfoz Bodrum

Çağdaş Ertuna'nın önerdiği mekan Bodrum'da 2006'dan beri hizmet veriyor. Mezeleri, balıkları ve özellikle kabuklularıyla büyük beğeni topluyor. Orfoz'da günbatımı da çok keyifli. (0544) 316 42 85

10) YARATICI SUNUMLAR

Trilye Ankara

Gaziozmanpaşa'daki restoran 2002'den beri hizmet veriyor. Ebru Erke "Süreyya Üzmez Trilye'yi eşiyle beraber hala açtıkları ilk günkü heyecanla işletiyor. Sunumları ve servisleri çok yaratıcı" diyor. (0312) 447 12 00