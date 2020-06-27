Derya'nın cansız bedeni 23 kilometre uzakta bulundu (6)
CENAZESİ BİNGÖL'E GÖNDERİLDİBursa'da meydana gelen sel felaketinde 5 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Derya Bilen'in (17) ailesi tarafından teşhisi yapıldı.
CENAZESİ BİNGÖL'E GÖNDERİLDİ
Bursa'da meydana gelen sel felaketinde 5 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Derya Bilen'in (17) ailesi tarafından teşhisi yapıldı. Otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınan Bilen'in cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Bingöl'e gönderildi.
İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,
Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 03:14 Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Derya'nın cansız bedeni 23 kilometre uzakta bulundu (6) - Son Dakika
Son Dakika 08:51 Üzerine döküp yanıyor mu diye merak eden çocuk, çakmağı çakınca alev topuna döndü 08:42 İBB'nin Fatih'in portresini almasına karşı çıkan biri var: Yarım metrekarelik boyalı bez 08:31 Kuaförüm Sensin'de duygusal anlar! 1,5 ay önce annesini kaybeden Bülent Ersoy, hıçkırıklara boğuldu 08:22 Oxford raporu: Türkiye, tedbirleri azaltmasına rağmen vaka artışının az gerçekleştiği ülkeler arasında 07:31 Bahçelievler'de sabah saatlerinde korkutan patlama: 1 ölü, 10 yaralı 21:26 Yasmin Erbil, cesur dantelli iç çamaşırıyla poz verdi 19:57 Üzerine depo düşen 18 yaşındaki genç feci şekilde can verdi 19:50 Karaman'da 120 olan vaka sayısı Ramazan Bayramı'ndan sonra 500'e ulaştı 18:24 Normalleşme süreci Karabük'e yaramadı! 3 aylık vaka sayısına 25 günde ulaşıldı 16:02 Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü 15:09 CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti 13:33 Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu 12:53 2019'da çıkan taahhütlü telefon yasası yürürlüğe girerse binlerce telefon kapanabilir 12:09 Toprak Mahsulleri Ofisi üreticilere 200 milyon lira ödeme yaptı 11:59 Savcı Sayan'dan Acun Ilıcalı'ya davet: Survivor finalini Ağrı Dağı'nda yapalım