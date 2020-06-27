Derya'nın cansız bedeni 23 kilometre uzakta bulundu (6) - Son Dakika

Derya'nın cansız bedeni 23 kilometre uzakta bulundu (6)

CENAZESİ BİNGÖL'E GÖNDERİLDİBursa'da meydana gelen sel felaketinde 5 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Derya Bilen'in (17) ailesi tarafından teşhisi yapıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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