Son Dakika Haberleri: Derya Nur Güreşte Türkiye Şampiyonu

Derya Nur Güreşte Türkiye Şampiyonu

57 dakika önce

Karesispor'da güreş yapan Lise öğrencisi Derya Nur Karaduman Mudanya'da yapılan şampiyonada sıkletinde Türkiye şampiyonu oldu.

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Karesispor'da güreş yapan Lise öğrencisi Derya Nur Karaduman Mudanya'da yapılan şampiyonada sıkletinde Türkiye şampiyonu oldu.

Karesispor güreşçisi ve Albay Cafer Tayyar Nuran Oğuz Anadolu Lisesi öğrencisi Derya Nur Karaduman, Mudanya'da yapılan Yıldız bayanlar şampiyonasında büyük başarı göstererek sikletinde Türkiye şampiyonu oldu. Balıkesir'i İtalya'da yapılacak olan Avrupa şampiyonası ve Dünya Şampiyonasında temsil etmeye hak kazanan Derya Nur'u ve antrenörünü tebrik eden Okul Müdürü Ramazan Konakbay, Derya Nur'dan yurt dışında yapılacak şampiyonada da başarılı olmasını istedi. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 06:11 Kaynak: İHA

Türkiye, Mudanya, Spor
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