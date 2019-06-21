Son Dakika Haberleri: Derya Nur Karaduman yarı finalde
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Derya Nur Karaduman yarı finalde

1 saat önce

İtalya'nın Faenza kentinde düzenlenen Avrupa Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 61 kiloda Derya Nur Karaduman yarı finale yükseldi.

Derya Nur Karaduman yarı finalde, System.String[]
İtalya'nın Faenza kentinde düzenlenen Avrupa Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 61 kiloda Derya Nur Karaduman yarı finale yükseldi.

İtalya'da düzenlenen Avrupa Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nda Derya Nur Karaduman büyük bir başarıya doğru hızla ilerliyor. 61 kiloda Derya Nur Karaduman ilk turda Belarus rakibi Natalia Darashkevich'i (6-1) öndeyken tuşladı. Çeyrek Finalde Letonyalı Diana Malavko'yu (10-0) sayı tuşuyla yenerek yarı finale yükseldi.

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Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 02:15 Kaynak: İHA
güreş, avrupa, italya, Spor
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