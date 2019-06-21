Derya Nur Karaduman yarı finalde
1 saat önce
İtalya'nın Faenza kentinde düzenlenen Avrupa Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 61 kiloda Derya Nur Karaduman yarı finale yükseldi.
İtalya
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 02:15 Kaynak: İHA
'nın Faenza kentinde düzenlenen Avrupa
Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 61 kiloda Derya Nur Karaduman yarı finale yükseldi.
İtalya'da düzenlenen Avrupa Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nda Derya Nur Karaduman büyük bir başarıya doğru hızla ilerliyor. 61 kiloda Derya Nur Karaduman ilk turda Belarus
rakibi Natalia Darashkevich'i (6-1) öndeyken tuşladı. Çeyrek Finalde Letonyalı Diana Malavko'yu (10-0) sayı tuşuyla yenerek yarı finale yükseldi.
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