Derya öğretmen, sınıfındaki sıraları onarıp, boyadı - Son Dakika

MUĞLA'nın Dalaman ilçesinde sınıf öğretmeni Derya Yalçıner (44), pandemi nedeniyle boş zamanında okula gelerek, sınıfındaki 17 sırayı onardı, zımparalayıp, boyadı.

Dalaman ilçesindeki Çiftlik İlkokulu'nda sınıf öğretmenliği yapan Derya Yalçıner, pandeminin etkisiyle boş kalan sınıfı, öğrencilerinin döneceği güne hazırlamak için bakımına başladı. Sınıftaki 17 sıranın onarımlarını gerçekleştiren Derya öğretmen, zımpara yaparak farklı renklerde boyayıp sınıfın havasını değiştirdi. Sıraların üzerine ayrıca eğlenceli bulmacalar çizdi. Ufak onarımları da gerçekleştiren 2 çocuk annesi Derya öğretmen, yaklaşık 1,5 ayda sınıfı hazır hale getirdi.

'ÖĞRENCİLERİM MUTLU OLSUN'34 öğrencinin eğitim gördüğü sınıfında uzaktan eğitim sürecinde boş zamanlarını değerlendirdiğini belirten Yalçıner, "Yüz yüze eğitim başladığında öğrencilerimin sınıfa geldiklerinde mutlu olsun istedim. Sıraları renklendirmek içinde öncelikle zımpara yaptım. Zımparadan sonrada sağlık için su bazlı boya tercih ettim. Boya işleminin ardından kurumasını bekledim. Kuruduktan sonra sıraların üzerine akıl oyunları çizdim. Sıralarımız güzel oldu" dedi.

Dalaman Çiftlik İlkokulu Müdürü Tuna Güleray ise, "Öğretmenime teşekkür ediyorum. Büyük emek vererek sıraları güzel bir hale getirdi" diye konuştu.