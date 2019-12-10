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Derya, otel odasında ölü bulundu

6 saat önce

ADANA'da Derya Tayşan (24), 2 gündür konakladığı otel odasında ölü bulundu.

Derya, otel odasında ölü bulundu, System.String[]

ADANA'da Derya Tayşan (24), 2 gündür konakladığı otel odasında ölü bulundu.

?Merkez Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'ndaki bir otelde kalan Derya Tavşan'ın odasına saat 14.00 sıralarında kat temizlik görevlileri girdi. Tayşan'ı yerde hareketsiz gören görevliler, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen ekiplerin yaptığı kontrolde, Derya Tayşan'ın hayatını kaybettiği saptandı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Derya Tayşan'ın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis, Tayşan'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.


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Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 04:33 Kaynak: DHA
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