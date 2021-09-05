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Derya Şensoy'dan babası Ferhan Şensoy'a veda: Güle güle aklım, ışığım, kalbim babam - Son Dakika

Derya Şensoy'dan babası Ferhan Şensoy'a veda: Güle güle aklım, ışığım, kalbim babam

05.09.2021 09:19
Derya Şensoy'dan babası Ferhan Şensoy'a veda: Güle güle aklım, ışığım, kalbim babam, System.String[]

Uzun zamandır İstanbul Tıp Fakültesi'nde tedavi gören usta tiyatrocu Ferhan Şensoy 31 Ağustos'ta hayatını kaybetti.

Uzun zamandır İstanbul Tıp Fakültesi'nde tedavi gören usta tiyatrocu Ferhan Şensoy 31 Ağustos'ta hayatını kaybetti. Kalp damar hastalıkları ve solunum yetmezliği nedeniyle 70 yaşında vefat eden Şensoy'un vefatı sevenlerini üzdü.

Usta sanatçı 2 Eylül Perşembe günü Ses Tiyatrosun'da yapılan cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

"BİR GÜN GENE GELECEK"

Derya Şensoy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla babası Ferhan Şensoy'u Instagram'dan andı. Ablası Müjgan Ferhan Şensoy ve babası Ferhan Şensoy'la sarılırken çektirdiği kareyi paylaşan Derya Şensoy, "Meddahınız gidiyor, bir gün gene gelecek. Güldürdüm gidiyorum..." Sen o kadar güzel yazmışsın ki, utanıyor gene kalem kağıda değmeye... Güle güle aklım, ışığım, kalbim babam" diye yazdı.

Derya Şensoy'dan babası Ferhan Şensoy'a veda: Güle güle aklım, ışığım, kalbim babam

BÜYÜK USTA SON YOLCULUĞUNA BÖYLE UĞURLANDI

İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kalp damar hastalıkları ve solunum yetersizliği nedeniyle hayatını kaybeden ünlü tiyatrocu Ferhan Şensoy,  son yolculuğuna uğurlandı. Usta tiyatrocu için ilk tören bir süre eğitim gördüğü Galatasaray Lisesi'nde düzenlendi. Buradaki törenin ardından Ferhan Şensoy'un Türk bayrağı ve Galatasaray bayrağına sarılı tabutu cenaze aracıyla İstiklal Caddesi'nde bulunan Ses Tiyatrosu'na getirildi. Şensoy'un tabutu indirildiği sırada cadde üzerinde bekleyenler alkışlarken, kızları Derya Şensoy ve Müjgan Ferhan Şensoy gözyaşlarını tutamadı. Derya Şensoy, veda konuşmasında babasına seslendi: "Baba kız aşkımız şimdi okyanusları, çok bulutları ve yıldızları aştı. Seni çok ama çok seviyorum."

Derya Şensoy'dan babası Ferhan Şensoy'a veda: Güle güle aklım, ışığım, kalbim babam

Ses Tiyatrosu'ndaki törenin ardından Ferhan Şensoy'un cenazesi Teşvikiye Camii'ne getirildi. İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Şensoy'un naaşı Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

Derya Şensoy'dan babası Ferhan Şensoy'a veda: Güle güle aklım, ışığım, kalbim babam

BABAMI KUCAKLADIĞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM

Usta sanatçı için ilk tören Galatasaray Lisesi'nde gerçekleşti. Törende konuşan Müjgan Şensoy, 'Babamın burada olmaktan o kadar mutlu olduğunu biliyorum ki. Hastanede hep Galatasaray'ı soruyordu. Babamı kucakladığınız için sizlere teşekkür ediyoruz.' ifadelerini kullandı. İki kardeş törende gözyaşlarına boğuldu.

Derya Şensoy'dan babası Ferhan Şensoy'a veda: Güle güle aklım, ışığım, kalbim babam

DOSTLARI YALNIZ BIRAKMADI

Usta oyuncu için ikinci tören Beyoğlu Ses Tiyatrosu'nda düzenlendi. Törene Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşi Elif Durdu Şensoy, eski eşi Derya Baykal, Derya Baykal'ın oğlu Mert Baykal, tiyatro oyuncuları Zeliha Berksoy, Şevket Çoruh, Ali Poyrazoğlu, yazar Nedim Gürsel, yakınları ve sevenleri katıldı. Törende sunuculuğu Okan Bayülgen yaptı.

Derya Şensoy'dan babası Ferhan Şensoy'a veda: Güle güle aklım, ışığım, kalbim babam

Törende konuşan Okan Bayülgen, 'Dünya çapında bir sanatçıyı uğurlarken soğuk kanlı olmalıyız. Ona layık olmalıyız. Çok üzgünüz.' dedi.

DERYA BAYKAL: SANA HER ŞEY İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUZ

Derya Şensoy'dan babası Ferhan Şensoy'a veda: Güle güle aklım, ışığım, kalbim babam
Ses Tiyatrosu'na hoş geldiniz. Bu tiyatroya her zaman değer verip doldurdunuz. Bu tiyatroya enkaz halinde geldik. Bu sahnenin üzerinde örülmüş bir duvar, bir film perdesi acayip filmler oynatılıyordu. O kadar iyi dostları vardı ki arkadaşları destek oldu. Her şeyini buraya yatırdı Ferhan…  Çok güzel oyunlar oynadık. Çok güzel üç çocuğum var, Mert'in de babası her şeyinde emeği var… Gerçekten çok güzel bağları vardı çocuklarla… Yaşamayı bilmek doğmayı, bilmekle ölmeyi bilmenin arası… Doğmayı bilmiyoruz, bizi doğruyorlar… Ölmeyi nereden bilelim. Birkaç kez ölünmüyor ki! İkisini de bilmezken ikisinin arasındaki yaşamayı nerden bilelim. Ustam sen ikisinin arasındaki yaşamayı bana, bize evlatlarına, ailene, dostlarına, seyircine, öğrencilerine, Türk halkına bütün bunlarla ışık oldun. Sana her şey için çok teşekkür ediyoruz. Bilgeler ölmez… Var sayalım ölmedin!

DERYA ŞENSOY: BABA KIZ AŞKIMIZ YILDIZLARI AŞTI

Derya Şensoy'dan babası Ferhan Şensoy'a veda: Güle güle aklım, ışığım, kalbim babam

Giderek zorlaştı konuşma yapmak. Ben üniversitedeyken babamla uzun süre ayrı kalmıştık, ayrı kıtalardaydık. Ona bir şiir yazıp yollamıştım...

"Zamanlardan bir zaman çıksa gelse

Ben o gün izlemeye doysam seni

Hadi diyelim dünya tersine dönse

Ve okumaya doysam seni

Hatta haftanın 8. günü Aklına bile doyarım belki

Ama sana hiçbir zaman doyamam baba."

O da bana şöyle yazmıştı mektubunda

"Bir baba-kız aşkıdır. Aşar okyanusları, çok yunusları…"

"Baba kız aşkımız şimdi okyanusları, çok bulutları ve yıldızları aştı. Seni çok ama çok seviyorum."

MÜJGAN FERHAN ŞENSOY: ÖLÜMDEN HİÇ KORKMADI BABAM

Derya Şensoy'dan babası Ferhan Şensoy'a veda: Güle güle aklım, ışığım, kalbim babam

O kadar güç ki burada durmak… Ne söylesem eksik kalacak. Size babamı anlatmaya kalkamam. Onu en az benim kadar tanıyorsunuz. Ne kadar sevdiğimi anlatsam sizler de aynı derecede seviyorsunuz. Şu anda burada dururken bu sevgiyi sizlerle paylaşmak bölüşmek yüreğimi biraz olsun hafifletiyor. Bir insanın tüm benliği ve sahiciliğiyle gerçekleştirmesi ve bundan bir an bile şüphe duymaması …. Ölümden hiç korkmadı babam.

MERT BAYKAL: İNSANIN İKİ BABASI OLABİLİRMİŞ

Derya Şensoy'dan babası Ferhan Şensoy'a veda: Güle güle aklım, ışığım, kalbim babam

Mert Baykal ise, "Anladım ki insanın iki tane babası olabilirmiş, dağ gibi iki tane babası olabilirmiş. Anladım ki benim bu babam Don Kişot'muş ve yel değirmenleriyle savaşıyormuş" ifadelerini kullandı.

BAKAN MEHMET NURİ ERSOY: ULU BİR ÇINARI KAYBETTİK

Derya Şensoy'dan babası Ferhan Şensoy'a veda: Güle güle aklım, ışığım, kalbim babam

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk tiyatrosunun ulu bir çınarını kaybettiğini belirterek, "Sanattan kazandığının tamamını yine sanatı için harcadı" dedi. Ersoy, "Bu toprakları ve insanımızı çok sade ve yalın şekilde anlatan çok güçlü bir dili vardı. Toplumumuzun her kesimi tarafından seviliyordu. Onun eserlerini izleme şansına nail olduk ama bugün bu sahnede onu uğurlamak için buradayız" şeklinde konuştu.

Celal Belgil:

Ben Ferhan abiyi 1983'te tanıdım öğrencisi oldum. Bu tiyatronun yaşaması için çok büyük çaba sarf etti. Ortaoyuncular'ın devam etmesini çok istiyordu, inşallah devam edecek. Ustamı kaybettim. Tiyatrodaki babamı kaybettim. Işıklar içinde uyusun, mekanı cennet olsun.

Gökhan Şeşen

Aslında Ferhan Şensoy için söylenecek bir sürü söz var ne yazık ki sözün bittiği yerdeyiz. Onu her zaman özleyeceğiz. Hepimizin başı sağ olsun.

Elif Durdu Şensoy

İnsan birini kaybedince ona olan sevgisini aşkını daha iyi anıyor. Bizim için zor günlerdi giderek güçleşiyor…  Yine de bir şekilde bizi buluşturan hayatlarımızı kesiştiren hayatlara teşekkür etmek istiyorum.

Zeliha Berksoy

Burası Ferhan'ın yüreği ve mabedinde bulunuyoruz. Bu salon onun benliği, onun tiyatrosu… Şimdi görüyorum her yer ağlıyor onun için. Çünkü babalarını kaybettiler. Ama onun ruhu burada…

Derya Şensoy'dan babası Ferhan Şensoy'a veda: Güle güle aklım, ışığım, kalbim babam

Şevket Çoruh

Söyleyecek birçok şey var… Ortaoyuncular Ailesi'ne baş sağlığı diliyorum. Yeni mezun olmuştum. Ortaoyuncular'ın provasının bitmesini bekleyip tiyatroda olmak istediğimi söylemiştim o da beni kovmuştu. Şimdi onun emanetçisiyim. Söylenecek çok şey var, bu Ses Tiyatrosu'nu biz devam ettireceğiz, hepimizin başı sağ olsun.

Derya Şensoy'dan babası Ferhan Şensoy'a veda: Güle güle aklım, ışığım, kalbim babam
Derya Şensoy'dan babası Ferhan Şensoy'a veda: Güle güle aklım, ışığım, kalbim babam

Ferhan Şensoy, Tıp Fakültesi, Derya Şensoy, İstanbul, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Derya Şensoy'dan babası Ferhan Şensoy'a veda: Güle güle aklım, ışığım, kalbim babam - Son Dakika Magazin


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ŞU AN BURADASINIZ: Derya Şensoy'dan babası Ferhan Şensoy'a veda: Güle güle aklım, ışığım, kalbim babam - Son Dakika
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