Derya Şensoy, gözyaşları içinde babası Ferhan Şensoy'un Rasim Öztekin'e yazdığı mektubu okudu - Son Dakika

Derya Şensoy, gözyaşları içinde babası Ferhan Şensoy'un Rasim Öztekin'e yazdığı mektubu okudu

10.03.2021 14:13

Usta oyuncu Ferhan Şensoy, sağlık sorunlarından dolayı yakın dostu Rasim Öztekin'in cenaze törenine katılamazken kızı aracılığıyla yazdığı mektubu okuttu.

Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren usta oyuncu Rasim Öztekin için Ses Tiyatrosu'nda tören düzenlendi. Oyuncu törenin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.

MEKTUBU GÖZYAŞLARI İÇİNDE OKUDU

Yakın dostu Rasim Öztekin'i kaybeden Ferhan Şensoy, sağlık durumu elvermediği için Öztekin'in anma töreninde bulunamadı. Ferhan Şensoy'un kızı Derya Şensoy, gözyaşları içinde kürsüye çıkarak babasının Rasim Öztekin'e yazdığı mektubu okudu.

Öztekin'in 15.00'te Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedilecek.

Derya Şensoy, gözyaşları içinde babası Ferhan Şensoy'un Rasim Öztekin'e yazdığı mektubu okudu

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Son Dakika Magazin Derya Şensoy, gözyaşları içinde babası Ferhan Şensoy'un Rasim Öztekin'e yazdığı mektubu okudu - Son Dakika Magazin


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