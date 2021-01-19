Derya Şensoy'u çileden çıkaran soru
19.01.2021 23:46
Oyuncu Derya Şensoy, önceki gün Bebek'te bir takı dükkanından çıkarken görüntülendi. Gazetecilerle ayaküstü sohbet eden Şensoy, takıları çok sevdiğini söyledi. Şensoy, özel hayatına soran gazetecilere sert çıktı. İşte detaylar...
Derya Şensoy, gazetecilerin, "Kerem Kanık ile yeni bir ilişkiye başladınız. İlişkiniz nasıl gidiyor?" sorusuna oldukça sinirlendi.
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