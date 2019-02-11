Derya Ulu'ya Mesaj
2 gün önce
Sesi ve kendine has üslubu ile son dönemin dikkat çeken ismi Dicle Olcay, bu kez sesiyle değil yaptığıyla alkışları topladı.
Olcay, Kızılay'ın kan ve kök hücre bağışı projesine destek oldu ve hayranlarına da çağrıda bulundu. Başarılı sanatçı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerinden kök hücre bağışcısı olan ve bunu kendisine bildiren ilk 5 kişiyi sahnesinde ağırlayacağını duyurdu.
'Önce kan verin sonra gelin eğlenelim' çağrısında bulundu. Dicle Olcay, bunun bir zincir halinde, sosyal medya tabiri ile 'challenge' olarak bütün sanatçılar tarafından da yapılıp yayılmasını ve ilik bekleyen hastaların kurtulmasını temenni etti. Sosyal medya hesabından Derya Ulu'ya seslenen şarkıcı, "Ben kök hücre bağışı yapan 5 kişiyi sahnemde ağırladım. Derya sıra sende" diyerek Ulu'ya mesaj gönderdi
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 12:04 Kaynak: Bültenler
Acun Ilıcalı'dan Boşanan Şeyma Subaşı, Kitap Çıkarıyor
Alişan, Bebeği Hakkında Kötü Yorum Yapanlara Sitem Etti
ATV ile Yollarını Ayıran Raci Şaşmaz'a Oktay Kaynarca'dan Destek!
Ünlü Modelin Kalçasını Domuz Isırdı