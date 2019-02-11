Derya Ulu'ya Mesaj

Olcay, Kızılay'ın kan ve kök hücre bağışı projesine destek oldu ve hayranlarına da çağrıda bulundu. Başarılı sanatçı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerinden kök hücre bağışcısı olan ve bunu kendisine bildiren ilk 5 kişiyi sahnesinde ağırlayacağını duyurdu.

'Önce kan verin sonra gelin eğlenelim' çağrısında bulundu. Dicle Olcay, bunun bir zincir halinde, sosyal medya tabiri ile 'challenge' olarak bütün sanatçılar tarafından da yapılıp yayılmasını ve ilik bekleyen hastaların kurtulmasını temenni etti. Sosyal medya hesabından Derya Ulu'ya seslenen şarkıcı, "Ben kök hücre bağışı yapan 5 kişiyi sahnemde ağırladım. Derya sıra sende" diyerek Ulu'ya mesaj gönderdi