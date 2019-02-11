Son Dakika Haberleri: Derya Ulu'ya Mesaj

Derya Ulu'ya Mesaj

2 gün önce

Sesi ve kendine has üslubu ile son dönemin dikkat çeken ismi Dicle Olcay, bu kez sesiyle değil yaptığıyla alkışları topladı.

Derya Ulu'ya Mesaj, System.String[]

Olcay, Kızılay'ın kan ve kök hücre bağışı projesine destek oldu ve hayranlarına da çağrıda bulundu. Başarılı sanatçı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerinden kök hücre bağışcısı olan ve bunu kendisine bildiren ilk 5 kişiyi sahnesinde ağırlayacağını duyurdu.

'Önce kan verin sonra gelin eğlenelim' çağrısında bulundu. Dicle Olcay, bunun bir zincir halinde, sosyal medya tabiri ile 'challenge' olarak bütün sanatçılar tarafından da yapılıp yayılmasını ve ilik bekleyen hastaların kurtulmasını temenni etti. Sosyal medya hesabından Derya Ulu'ya seslenen şarkıcı, "Ben kök hücre bağışı yapan 5 kişiyi sahnemde ağırladım. Derya sıra sende" diyerek Ulu'ya mesaj gönderdi

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 12:04 Kaynak: Bültenler

Kızılay, Dicle, Güncel
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