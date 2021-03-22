Derya Uluğ'dan derbi sonrası çarpıcı paylaşım: Ozan Tufan-Gustavo ikilisini kabul et Erol hoca

Süper Lig'in 31. haftasındaki derbide Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, zirveyle puan farkını indirmeyi başaramadı. Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona ererken, sarı-lacivertliler 48. dakikada Vida'nın golüyle 1-0 yenik duruma düştü. 89. dakikada Ozan Tufan'ın golüyle beraberliği yakalayan Fenerbahçe, sahadan 1-1 eşitlikle ayrıldı. Fenerbahçe, bu beraberlikle 64 puanla zirvede bulunan bir maçı eksik Beşiktaş'ın 5 puan gerisinde kaldı.

109 KM HIZA ULAŞTI

Fenerbahçe'nin milli orta sahası Ozan Tufan, ligde 5. golüne imza attı. Ligin ilk yarısında oynanan Beşiktaş maçında 2 gol atmayı başaran Ozan, yine rakibini boş geçmedi. Müsabakanın 89. dakikasında Beşiktaş ağlarını sarsan milli oyuncu, bu sezon 5. golünü kaydetti. Ozan Tufan'ın golünde top, 109 km hıza ulaştı.

EROL BULUT'A SESLENDİ

Derya Uluğ, Ozan'ın Fenerbahçe'ye beraberliği getiren harika golü sonrası Erol Bulut'a seslendi, ünlü şarkıcı yaptığı paylaşımda, "Ozan Tufan- Gustavo ikilisini kabul et Erol hoca" ifadelerini kullandı.