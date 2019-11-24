Derya Uluğ hakareti affetmedi
6 saat önce
Uluğ'un "Canavar" isimli şarkısının koreografisi beğenmeyerek ünlü şarkıcıya ağır küfürler ettiği gerekçesiyle 2 yıla kadar hapsi istenen Kemal S., savunmasında "Twitter hesabım bloke edildi.
Uluğ'un "Canavar" isimli şarkısının koreografisi beğenmeyerek ünlü şarkıcıya ağır küfürler ettiği gerekçesiyle 2 yıla kadar hapsi istenen Kemal S., savunmasında "Twitter hesabım bloke edildi. Bu paylaşımı ben yapmadım" dedi. Mahkeme, Kemal S.'nin cezai ehliyetinin tam olup olmadığının tespiti için duruşmayı erteledi.
Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 12:19
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