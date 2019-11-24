Derya Uluğ hakareti affetmedi

Uluğ'un "Canavar" isimli şarkısının koreografisi beğenmeyerek ünlü şarkıcıya ağır küfürler ettiği gerekçesiyle 2 yıla kadar hapsi istenen Kemal S., savunmasında "Twitter hesabım bloke edildi. Bu paylaşımı ben yapmadım" dedi. Mahkeme, Kemal S.'nin cezai ehliyetinin tam olup olmadığının tespiti için duruşmayı erteledi.