Son Dakika Haberleri: Derya Uluğ hakareti affetmedi
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Derya Uluğ hakareti affetmedi

6 saat önce

Uluğ'un "Canavar" isimli şarkısının koreografisi beğenmeyerek ünlü şarkıcıya ağır küfürler ettiği gerekçesiyle 2 yıla kadar hapsi istenen Kemal S., savunmasında "Twitter hesabım bloke edildi.

Derya Uluğ hakareti affetmedi, System.String[]

Uluğ'un "Canavar" isimli şarkısının koreografisi beğenmeyerek ünlü şarkıcıya ağır küfürler ettiği gerekçesiyle 2 yıla kadar hapsi istenen Kemal S., savunmasında "Twitter hesabım bloke edildi. Bu paylaşımı ben yapmadım" dedi. Mahkeme, Kemal S.'nin cezai ehliyetinin tam olup olmadığının tespiti için duruşmayı erteledi.

Twitter, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 12:19 
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