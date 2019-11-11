Son Dakika Haberleri: Derya Uluğ, İzmir'de konser verecek
Son Dakika Magazin Derya Uluğ, İzmir'de konser verecek

Derya Uluğ, İzmir'de konser verecek

6 saat önce

"Okyanus", "Canavar", "Ah Zaman" gibi hit şarkıların sahibi, sahnelerin sevilen ismi İzmirli genç sanatçı Derya Uluğ, İzmirli hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.

Derya Uluğ, İzmir'de konser verecek, System.String[]

"Okyanus", "Canavar", "Ah Zaman" gibi hit şarkıların sahibi, sahnelerin sevilen ismi İzmirli genç sanatçı Derya Uluğ, İzmirli hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.


Bornova'daki konser salonu Ooze Venue'de 30 Kasım Cumartesi gecesi sahneye çıkacak olan Derya Uluğ, iki yıl aradan sonra İzmir'de sevenleriyle bir araya gelecek. Konser için sürprizler hazırlayan ünlü sanatçı ve ekibi, seyircileri keyifli ve uzun süre unutulmayacak bir müzik yolculuğuna çıkaracak. Derya Uluğ konserinin biletlerininde, Biletix ve Ooze Venue gişesinden satışa sunulduğu açıklandı. - İZMİR

Derya Uluğ, İzmir, Magazin

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 10:24 Kaynak: İHA
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