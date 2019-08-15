Son Dakika Haberleri: Derya Uluğ tatilcileri coşturdu
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Derya Uluğ tatilcileri coşturdu

49 dakika önce

Bodrum'da sahne alan Derya Uluğ, tatilcilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Derya Uluğ tatilcileri coşturdu, System.String[]
Bodrum'da sahne alan Derya Uluğ, tatilcilere unutulmaz bir gece yaşattı. Ulu, sevenleriyle birlikte şarkılarını seslendirdi.

Rixos Premium Bodrum'da sahne alan Derya Uluğ tatilcileri coşturdu. Hayranlarıyla buluşan Ulu, sevilen şarkılarını hayranlarıyla beraber söyledi. Tatilcilerle bol bol sohbet eden Uluğ, esprileriyle herkesi kahkahalara boğdu. Bir an olsun yerinde durmayan Derya Uluğ, "Okyanus" şarkısını tatilcilerin ısrarı üzerine tekrar söyledi. - MUĞLA
Derya Uluğ, Bodrum, Rixos, Magazin

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 04:09 Kaynak: İHA
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