Son Dakika Haberleri: Derya Uluğ tatilcileri coşturdu
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Derya Uluğ tatilcileri coşturdu

1 saat önce

Derya Uluğ tatilcileri coşturduMUĞLA - Bodrum'da sahne alan Derya Uluğ, tatilcilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Derya Uluğ tatilcileri coşturdu
MUĞLA - Bodrum'da sahne alan Derya Uluğ, tatilcilere unutulmaz bir gece yaşattı. Ulu, sevenleriyle birlikte şarkılarını seslendirdi.
Rixos Premium Bodrum'da sahne alan Derya Uluğ tatilcileri coşturdu. Hayranlarıyla buluşan Ulu, sevilen şarkılarını hayranlarıyla beraber söyledi. Tatilcilerle bol bol sohbet eden Uluğ, esprileriyle herkesi kahkahalara boğdu. Bir an olsun yerinde durmayan Derya Uluğ, "Okyanus" şarkısını tatilcilerin ısrarı üzerine tekrar söyledi.
Derya Uluğ, Bodrum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 05:08 Kaynak: İHA
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