Derya Uluğ tatilcileri coşturdu
1 saat önce
Derya Uluğ tatilcileri coşturduMUĞLA - Bodrum'da sahne alan Derya Uluğ, tatilcilere unutulmaz bir gece yaşattı.
Derya Uluğ Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 05:08 Kaynak: İHA
tatilcileri coşturdu
MUĞLA - Bodrum
'da sahne alan Derya Uluğ, tatilcilere unutulmaz bir gece yaşattı. Ulu, sevenleriyle birlikte şarkılarını seslendirdi. Rixos
Premium Bodrum'da sahne alan Derya Uluğ tatilcileri coşturdu. Hayranlarıyla buluşan Ulu, sevilen şarkılarını hayranlarıyla beraber söyledi. Tatilcilerle bol bol sohbet eden Uluğ, esprileriyle herkesi kahkahalara boğdu. Bir an olsun yerinde durmayan Derya Uluğ, "Okyanus" şarkısını tatilcilerin ısrarı üzerine tekrar söyledi.
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