Derya Uluğ, Yavru Vatan Kıbrıs'ta
1 saat önce
Son dönemin yıldızı parlayan isimlerinden genç solist Derya Uluğ, 23 Mart Cumartesi gecesi KKTC'de bir konser verecek.
Son dönemin yıldızı parlayan isimlerinden genç solist Derya Uluğ
, 23 Mart
Cumartesi gecesi KKTC
'de bir konser verecek.
Ünlü solist Derya Uluğ'un 2019 yılı konser turnesi tüm hızıyla sürüyor. Kısa sürede bayi toplantıları ve gala gecelerinin aranılan sesleri arasına giren Derya Uluğ, 23 Mart Cumartesi gecesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
(KKTC)'ndeki The Arkın Colony Hotel'de sahne alacak. Konser programı ve albüm çalışması nedeniyle yoğun bir dönem geçiren Uluğ, KKTC'deki gala gecesi için İtalya
'dan özel iki tasarım sahne kıyafeti hazırlattığını, konuklar için geniş bir repertuvarla müzik ziyafeti sunacağını belirtti. - İZMİR
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 01:42 Kaynak: İHA
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