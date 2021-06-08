Derya Uluğ: Yemek yiyebilmek büyük nimet

ÜNLÜ şarkıcı Derya Uluğ, All dergisindeki röportajında "Son klibinden önce diyete girip kilo verdin. Ergenlik döneminde de anoreksiya ile zorlu bir mücadelen olmuş. Hala kilo takıntısı yaşıyor musun?" sorusunu şöyle yanıtladı: "Aslında klip sürecinde sadece 2 kilo verdim istem dışı. Sporu ve diyeti kaslanmak için yaptım. Benim anoreksiya ile ilgili olan sürecim, kiloyla ilgili olmadı hiç. Bağışıklığım zayıf olduğu bir süreçte yakalandım. Ucunu alamadığım 2 yıllık zorlu bir mücadeleydi ama kazandım. Yemek yiyebilmenin ne kadar büyük bir nimet olduğunu anlamamı sağladı o hastalık. Şimdi yiyebilmenin tadını çıkarıyorum."