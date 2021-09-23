Üye Girişi
Derya Yalımcan'ın kaleminden 'Ahir Zamanın Algoritması' - Son Dakika

Derya Yalımcan'ın kaleminden 'Ahir Zamanın Algoritması'

23.09.2021 11:19
Derya Yalımcan'ın kaleminden 'Ahir Zamanın Algoritması', System.String[]

Adam Algoritması' adlı kitabında, bugüne kadar çok sayıda esere konu olan ahir zaman kavramını, alışılmışın dışında bir kurguyla ele alıyor.

Adam Algoritması' adlı kitabında, bugüne kadar çok sayıda esere konu olan ahir zaman kavramını, alışılmışın dışında bir kurguyla ele alıyor. Hristiyanlığın penceresinden ahir zamanın algoritmasını çıkaran yazar, kıyamet alametlerine parantez açarak, insanlığın ölümsüzlük arzusunun dünya için kabusa dönüşme ihtimalini konu alıyor.

Yazar Derya Yalımcan 30 yıl boyunca sürdürdüğü sosyal antropolojik araştırmalarla kaleme aldığı "Dakika- Adam Algoritması" adlı kitabında, ahir zamanı Hristiyanlığın penceresinden değerlendiriyor. İnsanoğlunun ölümsüzlük hırsının dünyayı nereye sürükleyebileceğini, varsayımlara değil algoritmalara dayandırarak açıklıyor. Geleceğin, hayallerin ötesinde bir ütopyaya mı yoksa, umudun ve yaşama isteğinin kalmadığı kabuslarla dolu bir karanlığa mı dönüşeceğini belirlemede akıl ve imanın öne çıkacağına dikkat çekiyor.

KILAVUZ NİTELİĞİ TAŞIYOR

Kitabında ahir zamanı olasılıklardan uzaklaştırarak anlattığını belirten Derya Yalımcan, "8 yaşında Türkiye'den ayrıldım. Doğu ve Batı Avrupa, Asya, Uzakdoğu ve Afrika'da geçen hayatım boyunca, gericilik iddialarına maruz kalmamak için Hristiyanlık dünyasının kıyamet konusundan uzak durduğunu gördüm. İslam dünyasında çok sayıda eser olmasına karşılık, Hristiyan dünyasında kıyameti aydınlatan yaklaşımların eksikliği, beni bu konuyu araştırmaya yönlendirdi. Buradan hareketle de ilk kitabımı yazmaya başladım" dedi.

Batı'nın ahir zaman konusunda empati kazanmasını ve gericilik kaygılarını kenara bırakarak, sorgulayıcı bir yaklaşım edinmesini hedeflediğini söyleyen yazar, 30 yıl boyunca sürdürdüğü sosyal antropolojik araştırmalarla sunduğu sonuç ve alternatifleri, değişik bir perspektifle sunduğunu belirtti.

İMAN VE İBADET ANAHTARI

Derya Yalımcan, kitabıyla ilgili değerlendirmesinde, şu ifadelere de yer verdi:

"Hristiyan ve Musevi kaynaklardan yararlanarak hazırladığım kitabımda akıl, iman ve ibadetin, insan ve maymunu birbirinden ayıran fonksiyonlarına dikkat çekerek, insanoğlunun benmerkezci bakış açısının dünyada yarattığı hasarları okuyuculara hatırlatıyorum. Okuyucuların, "İnsanı maymundan ayıran unsur nedir?" sorusunun cevabını satır aralarında bularak, insanın ölümsüzlük isteğinin büyük bir hırsa dönüşmesinin nelere sebep olabileceğine ilişkin farkındalık kazanacaklarını düşünüyorum."

HERKESİN HAYATINA NOT DÜŞÜYOR

Yazar Yalımcan, Dakika - Adam Algoritması kitabında, bugüne kadar çok sayıda kitaba konu olan ahir zaman kavramını, alışılmışın dışında bir kurguyla ele alıyor. "Dünya, sadece birkaç kişiye malum olan borsa türevlerinin parametrelerini ve döviz kurundaki dalgalanmayı belirleyen gizli bir algoritmadan ibaret olsaydı, ne kadarlık bir servetin sahibi olurdu?" sorusundan hareketle yola çıktığını belirten Yalımcan, "Kitabımda dünya servetini inanç, mutluluk ve başarı kavramlarıyla tanımlıyor, kültürel ve dini farklılıkları göz önünde bulundurarak ahir zamanın tematiğini tasvir ediyorum. Kıyamet algısını Hristiyan öğretilerin gözünden irdelediğim eserin her türlü inanışı ortak paydada buluşturan yaklaşımıyla herkesin hayatına kalıcı notlar düşeceğine inanıyorum" dedi.

AVRUPA'DAN SONRA TÜRKİYE'YE GELDİ

Hristiyanların iç dünyasını yansıtan tarihi olayların Türk toplumu tarafından farklı algılandığını belirten Derya Yalımcan, "Bu nedenle kitabım ilk olarak Avrupa'da yayımlandı. Ancak aradan geçen zaman içerisinde Hristiyanlığın ruhsal yapısını yansıtan kitabın Türk dünyasına farklı bir bakış açısı kazandırabileceğini düşündüm. Bu nedenle kitabın ikinci baskısını Türkiye'de yayımlama kararı aldık" ifadelerini kullandı.


Derya Yalımcan'ın kaleminden 'Ahir Zamanın Algoritması'
Derya Yalımcan'ın kaleminden 'Ahir Zamanın Algoritması'

Hristiyan, Türkiye, Kıyamet, Türk, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Kültür Sanat Derya Yalımcan'ın kaleminden 'Ahir Zamanın Algoritması' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Fenerbahçe'den gidip küllerinden doğdular! Samatta ve Frey, Genk'i dağıttı 12:02 Fenerbahçe'den gidip küllerinden doğdular! Samatta ve Frey, Genk'i dağıttı Kentte yetişmez denilen Antep fıstığını üreterek ilke imza attı 11:52 Kentte yetişmez denilen Antep fıstığını üreterek ilke imza attı Son dakika magazin haberleri! Türkiye'de ve dünyadaki son dakika magazin bilgileri 11:41 Son dakika magazin haberleri! Türkiye'de ve dünyadaki son dakika magazin bilgileri
Süleyman Soylu, şehit edilen Eren Bülbül ile ilgili konuştu: O gün bir söz verdik 11:36 Süleyman Soylu, şehit edilen Eren Bülbül ile ilgili konuştu: O gün bir söz verdik Amerika Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Elpidoforos'un Türkevi açılışına katılması Yunan basınını sinirlendirdi 11:18 Amerika Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Elpidoforos'un Türkevi açılışına katılması Yunan basınını sinirlendirdi AK Parti'den barınma problemi yaşayan öğrenciler için seferberlik ilanı: Belediyelerimize müracaat edin 11:09 AK Parti'den barınma problemi yaşayan öğrenciler için seferberlik ilanı: Belediyelerimize müracaat edin
Yiğit Marcus Aral'ın tekme tokat öldüresiye dövüldüğü anlar kamerada 10:48 Yiğit Marcus Aral'ın tekme tokat öldüresiye dövüldüğü anlar kamerada Eşi ve kumasıyla aynı evde yaşayan kadının söyledikleri Esra Erol'u şakına uğrattı: Beni adamlarla tanıştırdı ve hırsızlık yaptırdı 09:57 Eşi ve kumasıyla aynı evde yaşayan kadının söyledikleri Esra Erol'u şakına uğrattı: Beni adamlarla tanıştırdı ve hırsızlık yaptırdı

Son Dakika Haberleri
12:05 Tarlada soğan 80 kuruştan alıcı bulurken, üretici masrafları karşılayamıyor
12:01 Fenerbahçe'den gidip küllerinden doğdular! Samatta ve Frey, Genk'i dağıttı
11:48 Son Dakika! Prof. Dr. Kurugöl'den "Bebeklere yanlışlıkla korona aşısı yapıldı" iddiasıyla ilgili yeni açıklama: Yalnızca bir vaka var
11:41 Son dakika magazin haberleri! Türkiye'de ve dünyadaki son dakika magazin bilgileri
11:39 Olayların başlamasına sebep olan Balotelli yırttı! Beşiktaş'tan 6, Adana Demir'den 1 kişi PFDK'ya sevk edildi
11:35 Süleyman Soylu, şehit edilen Eren Bülbül ile ilgili konuştu: O gün bir söz verdik
11:31 Son Dakika! Altının gram fiyatı 492 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:17 Amerika Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Elpidoforos'un Türkevi açılışına katılması Yunan basınını sinirlendirdi
11:15 GS TV spikeri Serbay Şenkal yine çıldırdı: Yediğimiz gole bak ya!
11:07 Hastane önünde oturan doktor, baldırından bıçaklandı
Tarlada soğan 80 kuruştan alıcı bulurken, üretici masrafları karşılayamıyor Tarlada soğan 80 kuruştan alıcı bulurken, üretici masrafları karşılayamıyor         
12:05
Sığır hırsızları ve köylü arasında çıkan kavgada 46 kişi hayatını kaybetti Sığır hırsızları ve köylü arasında çıkan kavgada 46 kişi hayatını kaybetti         
12:00
Son Dakika! Prof. Dr. Kurugöl'den Son Dakika! Prof. Dr. Kurugöl'den "Bebeklere yanlışlıkla korona aşısı yapıldı" iddiasıyla ilgili yeni açıklama: Yalnızca bir vaka var         
11:49
Olayların başlamasına sebep olan Balotelli yırttı! Beşiktaş'tan 6, Adana Demir'den 1 kişi PFDK'ya sevk edildi Olayların başlamasına sebep olan Balotelli yırttı! Beşiktaş'tan 6, Adana Demir'den 1 kişi PFDK'ya sevk edildi         
11:40
Son Dakika! Altının gram fiyatı 492 lira seviyesinden alıcı buluyor Son Dakika! Altının gram fiyatı 492 lira seviyesinden alıcı buluyor         
11:32
İbrahim Tatlıses, şaşırtan hapis kararı! Kanalında çalışan kadın müdüre tehdit ve hakaret iddiasıyla yargılandığı davada 2 ay 15 gün hapis cezası aldı İbrahim Tatlıses, şaşırtan hapis kararı! Kanalında çalışan kadın müdüre tehdit ve hakaret iddiasıyla yargılandığı davada 2 ay 15 gün hapis cezası aldı         
11:10
Ardahan susuz kaldı! Belediye başkanı Ardahan susuz kaldı! Belediye başkanı "Vatan hainliğidir" diyerek tepki gösterdi         
11:08
6 aylık veya 1 aylık bebeklere yanlışlıkla korona aşısı yapıldığını açıkladı, sosyal medya ayağa kalktı 6 aylık veya 1 aylık bebeklere yanlışlıkla korona aşısı yapıldığını açıkladı, sosyal medya ayağa kalktı         
10:33
Son Dakika! MSB kaynakları: 5 generalin istifa ettiği haberleri gerçeği yansıtmıyor, 2 generalin emeklilik talepleri kabul edildi Son Dakika! MSB kaynakları: 5 generalin istifa ettiği haberleri gerçeği yansıtmıyor, 2 generalin emeklilik talepleri kabul edildi         
09:49
Fatih Terim'den Kayserili futbolcu İbrahim Akdağ'a olay sözler: Hayırdır, sen kimsin? Fatih Terim'den Kayserili futbolcu İbrahim Akdağ'a olay sözler: Hayırdır, sen kimsin?         
09:24
Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher makamında şehit edilirken olaya müdahale etmeyip kaçan 40 polis hakkında soruşturma açıldı Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher makamında şehit edilirken olaya müdahale etmeyip kaçan 40 polis hakkında soruşturma açıldı         
08:46
Cübbeli Ahmet'ten canlı yayına damga vuran sözler: Çocuklarınızı imam hatipe göndermeyin Cübbeli Ahmet'ten canlı yayına damga vuran sözler: Çocuklarınızı imam hatipe göndermeyin         
08:10
Bu defa büyülemedi! Ters ışıkta kalan Demet Özdemir şoke etti Bu defa büyülemedi! Ters ışıkta kalan Demet Özdemir şoke etti         
23:03
Selçuk Yöntem izinsiz kullanılan Selçuk Yöntem izinsiz kullanılan "tost fotoğrafı" davasını kazandı         
19:15
Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? Bakan Varank merak edilen konuya açıklık getirdi Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? Bakan Varank merak edilen konuya açıklık getirdi         
18:59
Vatandaş sosyal medyadan tepki gösterdi! Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti 15 euro olarak açıklandı Vatandaş sosyal medyadan tepki gösterdi! Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti 15 euro olarak açıklandı         
15:31
Yasemin Bozkurt'tan sonra Gülben Ergen itirafı: Bana en büyük yalanı Gülben Ergen söyledi ben de gerçeği ortaya çıkardım Yasemin Bozkurt'tan sonra Gülben Ergen itirafı: Bana en büyük yalanı Gülben Ergen söyledi ben de gerçeği ortaya çıkardım         
15:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2021 12:15:19. #1.11#
SON DAKİKA: Derya Yalımcan'ın kaleminden 'Ahir Zamanın Algoritması' - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement