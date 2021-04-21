Derya Yanık: 'İBB'ye başkanlık eden ilk kadın', yeni Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı - Son Dakika
BBC

Derya Yanık: 'İBB'ye başkanlık eden ilk kadın', yeni Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı

21.04.2021 14:52
Derya Yanık: 'İBB'ye başkanlık eden ilk kadın', yeni Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan kabine değişikliğiyle Avukat Derya Yanık, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na atandı.

1972 yılında o dönem Adana, bugünse Osmaniye sınırları içerisinde olan Kadirli'de dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra 1990'ların ikinci yarısından itibaren serbest avukat olarak çalışmaya başladı.

Twitter hesabında kendisini avukat ve sivil toplum gönüllüsü olarak tanıtan Yanık, son yıllarda sıkça katıldığı televizyon programlarında sarf ettiği görüşlerle daha geniş kitleler tarafından tanındı.

'İBB'ye başkanlık eden ilk kadın'

2004-14 yılları arasında da İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği görevlerinde bulundu.

Şubat 2006'da dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Londra'ya yapacağı ziyaret sırasında kendisine vekalet etmek üzere Yanık'ı seçti.

Milliyet gazetesinde o dönem konuyla ilgili yayımlanmış habere göre,

Topbaş, bu kararını Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) özellikle kadınların aktif bir hal almasını istemesiyle bağdaştırdı ve "İlk defa İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bir günlük de olsa bir kadın başkanlık yapacak. Özellikle Türkiye için bunu önemsiyorum. Bu şekilde, diğer başkanlarımıza da önemli bir mesaj veriyoruz" açıklamasını yaptı.

Yanık da bu kararı "sembolik ama önemli" olarak tanımladı ve bir kadın meclis üyesi olarak bunu önemsediğini söyledi.

AKP'deki siyasi yaşamı

Yanık, AKP'nin kuruluşundan bu yana içinde yer alan isimlerden birisi ve siyasete atıldığı dönemden bu yana bu parti içerisinde faaliyetlerini sürdürmüş bir isim. Partinin İstanbul kurucu İl Yönetim Kurulu üyeleri arasında bulunuyor.

Sivil toplum çalışmalarını da büyük oranda yine bu partiye yakın dernekler içerisinde sürdürdü.

AKP'nin düzenlediği Siyaset Akademisi eğitim serileri kapsamında bir dönem "Siyaset Felsefesi ve Siyasi Metinler" dersleri de verdi.

Yönetim Kurulu Üyesi olduğu Kadın ve Demokrasi Vakfı'nın (KADEM) internet sitesinde yer alan özgeçmişine göre, 2003 yılında "Genç Siyasi Liderler Programı" çerçevesinde gittiği İsrail'de siyasi ve sosyal incelemlerde bulundu ve kariyeri boyunca birçok sivil toplum çalışmasının içinde yer aldı.

Aynı özgeçmişte Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği'nde (MÜSİAD) danışmanlık ve eğitim sektör kurulu başkan yardımcılığı yaptığı da belirtiliyor.

Yanık, son olarak geçtiğimiz haftalarda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeliğine getirildi.

Kadın hakları konusundaki görüşleri

Yanık, uzun süredir kadın hakları konusunda çalışmalar yürüten bir avukat. Son dönemde KADEM bünyesinde katıldığı birçok etkinlik ve yaptığı konuşma bulunuyor.

Nisan 2020'de KADEM'in websitesinde koronavirüs salgını nedeniyle evde kalınan dönemde şiddetle karşılaşılması halinde neler yapılabileceğine dair Yanık'ın hazırladığı bir video yer aldı.

Ağustos 2020'de Daily Sabah gazetesine verdiği mülakatta kadınla mücadelenin yalnızca yasa yapmakla olmayacağını, toplumsal farkındalığın da oluşturulması gerektiğini belirtti.

Yanık, "Türkiye kadına yönelik şiddetin altındaki nedenlerle mücadele etmeye çalışırken, dikkatle yasal düzenlemeler getiriyordu fakat toplumu dönüştürmek ve hataları unutmalarını sağlamak yasa yapmak kadar kolay değil" dedi.

Yanık, geçtiğimiz yıl İstanbul Sözleşmesi ile ilgili başlayan tartışmalarda da bazı muhafazakar erkeklerden KADEM'e yönelik eleştirilere de karşı çıkmıştı.

O dönemde attığı Twitter mesajlarında, sosyal dönüşümü görmeyip tüm sorunların kaynağı olarak İstanbul Sözleşmesi ve kadına karşı şiddetle ilgili diğer yasal düzenlemelere bakılmasının "hayırlı ve verimli bir sonuç doğurmayacağını" belirtmişti.

Yanık, son olarak hafta sonunda İstanbul Sözleşmesi konusunda oyuncu Angelina Jolie ve yazar Elif Şafak'ın yaptığı sohbeti sert bir dille eleştirmişti.

Yanık, "LGBT destekçilerinin kendileri lehine manipüle ettikleri Sözleşme, karşıtlarının anakronik hukuk yorumuyla da iyice bağlamından koparıldı. Bugün bu sözleşmeyi konuşma hakkı Şafak ve Jolie'nin değil, samimi kadın hakları mücadelesi veren Türkiye insanınındır" diye yazmıştı.

Derya Yanık: 'İBB'ye başkanlık eden ilk kadın', yeni Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Derya Yanık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Derya Yanık: 'İBB'ye başkanlık eden ilk kadın', yeni Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı - Son Dakika

BBC

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