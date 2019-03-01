Derya Yıldırım & Grup Şimşek'ten Euronews Stüdyolarında Canlı Konser
1 saat önce
Avrupa turnesindeki Derya Yıldırım & Grup Şimşek 1 Mart Cuma günü Lyon'da Euronews stüdyolarında konuğumuz olacak.
Avrupa
turnesindeki Derya Yıldırım & Grup Şimşek 1 Mart Cuma günü Lyon
'da Euronews
stüdyolarında konuğumuz olacak
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 02:16 Kaynak: Youtube
Avrupa Ligindeki Türk Derbisinde Gülen Taraf Fenerbahçe Beko Oldu!
Ryan Donk, 2 Maç Daha Forma Giyerse Sözleşmesi 1 Yıl Uzayacak
İngiliz Devi Liverpool, Abdülkadir Ömür İçin Harekete Geçti
Erdoğan'ın Küçük Muhammed'e Hediye Ettiği Tespihi Satın Almak İstiyorlar