Son Dakika Haberleri: Derya Yıldırım & Grup Şimşek'ten Euronews Stüdyolarında Canlı Konser

Derya Yıldırım & Grup Şimşek'ten Euronews Stüdyolarında Canlı Konser

1 saat önce

Avrupa turnesindeki Derya Yıldırım & Grup Şimşek 1 Mart Cuma günü Lyon'da Euronews stüdyolarında konuğumuz olacak.

Avrupa turnesindeki Derya Yıldırım & Grup Şimşek 1 Mart Cuma günü Lyon'da Euronews stüdyolarında konuğumuz olacak

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 02:16 Kaynak: Youtube

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