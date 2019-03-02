Derya Yıldırım&grup Şimşek: Anadolu Halk Müziğini Avrupa'da Yaşatan Gurbetçi

Derya Yıldırım&Grup Şimşek, euronews'ün söyleşi programı RÖP'e konuk oldu.

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Derya Yıldırım&Grup Şimşek, euronews'ün söyleşi programı RÖP'e konuk oldu. Gurbetçi ailenin 25 yaşındaki kızı Derya Yıldırım ile Fransız, İngiliz ve İtalyan grup üyeleri, geleneksel Anadolu halk müziğini caz, funk ve rock tınılarıyla birleştirerek kendilerine has tarzlarıyla yeniden yorumluyor.

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