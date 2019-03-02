Son Dakika Haberleri: Derya Yıldırım&grup Şimşek: Anadolu Halk Müziğini Avrupa'da Yaşatan Gurbetçi

Derya Yıldırım&grup Şimşek: Anadolu Halk Müziğini Avrupa'da Yaşatan Gurbetçi

13 dakika önce

Derya Yıldırım&Grup Şimşek, euronews'ün söyleşi programı RÖP'e konuk oldu.

">
Derya Yıldırım&Grup Şimşek, euronews'ün söyleşi programı RÖP'e konuk oldu. Gurbetçi ailenin 25 yaşındaki kızı Derya Yıldırım ile Fransız, İngiliz ve İtalyan grup üyeleri, geleneksel Anadolu halk müziğini caz, funk ve rock tınılarıyla birleştirerek kendilerine has tarzlarıyla yeniden yorumluyor.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 11:28 

Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Juventus, Romelu Lukaku'yu Transfer Etmek İstiyor Suudi Arabistan, Usame Bin Ladin'in Oğlunu Vatandaşlıktan Çıkardı

Dev Pitonun Uyuyan Kadını Isırdığı Görüntüler Saniye Saniye Kaydedildi Pakistan Tarafından Vurulan Uçağın Pilotu Kahraman Gibi Karşılandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.3.2019 11:41:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Derya Yıldırım&grup Şimşek: Anadolu Halk Müziğini Avrupa'da Yaşatan Gurbetçi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]