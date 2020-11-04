Deryanur Camii için ek hizmet binası - Son Dakika

Deryanur Camii için ek hizmet binası

04.11.2020 11:25
Deryanur Camii için ek hizmet binası, System.String[]

Osmangazi Belediyesi, Yenibağlar Mahallesi'nde yer alan Deryanur Camii için inşa ettiği ek hizmet binasının inşaatını tamamladı.

Osmangazi Belediyesi, Yenibağlar Mahallesi'nde yer alan Deryanur Camii için inşa ettiği ek hizmet binasının inşaatını tamamladı. İçerisinde Kur'an kursu, abdesthane, taziye evi ve tuvaletlerin yer aldığı ek hizmet binası çevre düzenleme ve temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından açılacak.

İbadethanelerin eksikliklerinin giderilmesinin yanı sıra, yürüttüğü çevre düzenleme çalışmaları ile de camilerin etraflarını kent estetiğine uygun şekilde güzelleştiren Osmangazi Belediyesi, Yenibağlar Mahallesi'nde yer alan Deryanur Camii için ek hizmet binası inşa etti. Ek hizmet binası için cami çevresinde 870 metrekare alanı kamulaştırılırken, bu kamulaştırmalar için 552 bin lira kaynak kullanıldı. Cami cemaatinin talebi doğrultusunda 300 metrekare alan üzerine 3 katlı olarak inşa edilen ek hizmet binasının içerisinde Kur'an kursu, abdesthane, taziye evi ve tuvaletler yer alıyor. Yaklaşık 625 bin TL kaynak kullanılarak inşa edilen ek hizmet binasında temizlik ve çevre düzenleme çalışmaları devem ediyor Çalışmaların tamamlanmasının ardından ek hizmet binası cami cemaatinin kullanımına açılacak.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ilçedeki camilere ihtiyaçlar ve talepler doğrultusunda birçok hizmet götürdüklerini belirterek, "İlçemizdeki camileri güzelleştirmek ve ihtiyaçları gidermek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Birçok camimize, abdestlik ve hizmet binası kazandırırken, çevre düzenlemelerini de yaptık. Camilerimizin çevrelerini açarak yeni sosyal donatı alanları kazandırmış oluyoruz. Deryanur Camii için inşa ettiğimiz ek hizmet binasının inşaatını tamamladık. Bu hizmet binasıyla birlikte kamulaştırdığımız diğer alanı da park ve meydan olarak düzenledik. Önümüzdeki günlerde hizmete açacağız. İhtiyaçlara göre bu hizmetlerimizi sürdüreceğiz" dedi. - BURSA

Deryanur Camii için ek hizmet binası
Deryanur Camii için ek hizmet binası

Osmangazi Belediyesi, Osmangazi, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Deryanur Camii için ek hizmet binası - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Trabzonspor, Abdullah Avcı'yla bugün görüşerek anlaşmayı resmileştirecek Enkaz altından çıkarılan Ayda'nın anne ve babası taşınmak için ev arıyormuş Bayer 10 milyar dolar değer kaybetti Son Dakika! Oy sayımı devam ederken kameraların karşısına geçen Trump: Büyük ihtimalle başkanınız ben olacağım Çiğ süt destek ödemeleri bugün hesaplarda olacak VAR'a giden hakemin arkasında durarak pozisyonu izleyen Luis Suarez sarı kart gördü Kırmızı reçeteli ilacı vermeyen eczacıyı önce dövdü sonra kurusıkı tabancayla yaraladı Arka Sokaklar dizisinin Tekin'i Onur Bay, kendisinden 9 yaş büyük oyuncu Dilara Aksüyek ile aşk yaşıyor
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 516 liradan işlem görüyor Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 516 liradan işlem görüyor         
11:13
Fatih Terim'e hakaret eden Fenerbahçe taraftarına 1300 lira ceza verildi Fatih Terim'e hakaret eden Fenerbahçe taraftarına 1300 lira ceza verildi         
11:07
Güne yükselişle başlayan dolar 8,49'dan işlem görüyor Güne yükselişle başlayan dolar 8,49'dan işlem görüyor         
10:53
Son Dakika! Trump: ABD yüksek mahkemesine gideceğiz, sayımın durmasını istiyoruz Son Dakika! Trump: ABD yüksek mahkemesine gideceğiz, sayımın durmasını istiyoruz         
10:29
İstanbul'un Ümraniye ilçesinde bir bölge riskli alan ilan edildi İstanbul'un Ümraniye ilçesinde bir bölge riskli alan ilan edildi         
10:21
'Çelik Kafes' operasyonunda şüphelilerden biri bazada yakalandı 'Çelik Kafes' operasyonunda şüphelilerden biri bazada yakalandı         
10:04
Aycan penaltı kaçırdı, ALG Spor Vllaznia'ya kaybederek Şampiyonlar Ligi'ne veda etti Aycan penaltı kaçırdı, ALG Spor Vllaznia'ya kaybederek Şampiyonlar Ligi'ne veda etti         
09:42
Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! Birçok ilde etkili olacak Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! Birçok ilde etkili olacak         
09:00
Depremde vefat eden ikizler, İclal Aydın'ın kuzeni çıktı! Veda paylaşımı herkesi derinden sarstı Depremde vefat eden ikizler, İclal Aydın'ın kuzeni çıktı! Veda paylaşımı herkesi derinden sarstı         
08:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul'un 5 ilçesindeki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul'un 5 ilçesindeki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak         
08:19
Engelli marangoz ustası, 15 bin TL'lik makineyi 300 TL'ye mal etti Engelli marangoz ustası, 15 bin TL'lik makineyi 300 TL'ye mal etti         
08:08
Demet Akalın, İzmir'deki depremzedelere yardım eli uzattı Demet Akalın, İzmir'deki depremzedelere yardım eli uzattı         
03:05
ABD, 46. başkanını seçiyor! Seçimi Trump mı, Biden mı kazanacak? ABD, 46. başkanını seçiyor! Seçimi Trump mı, Biden mı kazanacak?         
23:48
Son Dakika: İzmir'deki depremde can kaybı 114'e yükseldi, 137 kişinin tedavisi sürüyor Son Dakika: İzmir'deki depremde can kaybı 114'e yükseldi, 137 kişinin tedavisi sürüyor         
21:24
Kendisini diş hekimi olarak tanıtan su tesisatçısı, swinger partisine eşi diye eskort getirmiş Kendisini diş hekimi olarak tanıtan su tesisatçısı, swinger partisine eşi diye eskort getirmiş         
21:02
Mutasyona uğrayan koronavirüs daha bulaşıcı hale geldi Mutasyona uğrayan koronavirüs daha bulaşıcı hale geldi         
16:44
Aldatılan kocadan akılalmaz intikam! Bebeğin kendisinden olmadığını baby shower partisinde duyurdu Aldatılan kocadan akılalmaz intikam! Bebeğin kendisinden olmadığını baby shower partisinde duyurdu         
14:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2020 11:35:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Deryanur Camii için ek hizmet binası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei