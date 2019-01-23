Desem Sömestirde Çocuklara Hizmet Verecek

Dokuz Eylül Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (DESEM) sinema salonlarında sömestir tatili boyunca çocuk ve animasyon filmleri oynatılacak.

Dokuz Eylül Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (DESEM) sinema salonlarında sömestir tatili boyunca çocuk ve animasyon filmleri oynatılacak.



Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, yaptığı açıklamada, yenilenen sinema salonlarında yarıyıl tatil armağanı olarak ilk defa animasyon filmleri oynatılacağını ifade etti.



DEÜ Rektörlük yerleşkesinde bulunan DESEM sinemasının 2002'de gösterimlere başladığını anımsatan Hotar, sömestir tatili boyunca 2 ayrı film oynatılacağını belirtti.



Hotar, "1 Şubat tarihine kadar günde 3 seans olarak yayınlanacak filmlerimize ailelerimizi ve çocuklarımızı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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