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TİM Başkanı Gülle "Design Week Türkiye"nin açılışında konuştu - Son Dakika

TİM Başkanı Gülle "Design Week Türkiye"nin açılışında konuştu

17.12.2021 11:57

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "İlk 1000 İhracatçı" araştırması kapsamında gerçekleştirilen çalışmanın ihracatta tasarımın önemini bir kez daha gösterdiğini belirterek, "Araştırmamızın sonuçlarına göre, tasarım merkezi olan firmalarımızın birim ihracat değeri,...

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "İlk 1000 İhracatçı" araştırması kapsamında gerçekleştirilen çalışmanın ihracatta tasarımın önemini bir kez daha gösterdiğini belirterek, "Araştırmamızın sonuçlarına göre, tasarım merkezi olan firmalarımızın birim ihracat değeri, olmayan firmalara oranla 3 kat daha değerli. Ülkemizde toplam 342 adet tasarım merkezimiz bulunuyor. Bu sayıyı, süratle daha da yukarılara taşıyarak; inşallah ihracat birim değerimizi 2030 yılına kadar 2 dolara yükselteceğiz." dedi.

Ticaret Bakanlığı ve TİM'in koordinasyonuyla düzenlenen, Türkiye'nin en geniş kapsamlı tasarım etkinliği "Design Week Türkiye 2021"in 5'ncisi Haliç Kongre Merkezi'nde başladı.

Gülle, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, tasarımın önemine dikkati çekerek, rekabet gücü ile tasarım kullanımı arasında çok güçlü bir uyum olduğunu söyledi.

Tasarımlarıyla markalaşan ülkelerin, küresel rekabette bir adım öne çıktığının altını çizen Gülle, Türkiye'nin tasarımcıların art arda aldığı ödüllerle, sahada gösterdikleri başarılı performansla bu yıl küresel tasarım endeksi sıralamalarında genel skor bazında 1.917 puanla, Almanya, Güney Kore, Rusya, Singapur gibi ülkeleri geride bırakarak 7'nci sıraya yükseldiğini ve Türkiye'nin ilk 5'e girmeyi hedeflediğini ifade etti.

Gülle, genç tasarımcıların önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Kıymetli genç tasarımcılarımız, tasarımcı adaylarımız, sizler, bizim en büyük gücümüz, en büyük umudumuzsunuz. Ülkemizi tasarımlarıyla güçlendirecek, ihracatımıza değer katacak olanlar sizlersiniz. Ülkemizin en köklü ve gelişmiş sektörlerinde dünyada boy gösteren tüm tasarımcılarımız, sizin bugün olduğunuz noktadan yükseldiler. Bugün ise yaptıkları iş ve yarattıkları katma değer ile bayrağımızı dünyanın dört yanında gururla dalgalandırıyorlar. Bu anlamda sizler, ihracat ailemizin en kıymetlilerisiniz."

TİM olarak gençleri desteklemeye her zaman devam edeceklerini vurgulayan Gülle, "Yeter ki sizler, kendinize inanın. İhracat ailesi olarak bizler, sizlere ve tasarımın gücüne sonuna kadar inanıyoruz. İşte bu sebeple, Design Week Türkiye'ye oldukça büyük bir önem atfediyoruz." diye konuştu.

" İstanbul'u dünyada önemli bir tasarım destinasyonu haline getirmeyi amaçlıyoruz"

Gülle, TİM'in "Design İstanbul" projesi çalışmalarının da süratle devam ettiğini aktararak, Design Week Türkiye'den edindikleri tüm kazanımları, doğrudan yansıttıkları bir proje hazırladıklarını anımsattı.

Proje hakkında detaylı bilgi veren Gülle, "Design Week Türkiye'den edindiğimiz tüm kazanımları doğrudan yansıttığımız bir proje hazırladık. Design İstanbul projesi kapsamında; dizayn yarışmalarından dizayn sokaklarının kurulmasına, Design İstanbul müzesinden yenilikçi çalışma alanlarının oluşturulmasına kadar geniş bir perspektifte çalışmalarımızı ele aldık. Projeyle, İstanbul'u dünyada önemli bir tasarım destinasyonu haline getirmenin yanı sıra, tasarım ürünlerinin ihracatını artırarak yaratıcı endüstrilerin ihracatını geliştirmeyi amaçlıyoruz. Ayrıca, yıl boyunca dünyanın dört bir yanından önemli tasarımcıların katılacağı Design İstanbul konuşmalarıyla tasarım dünyasının nabzını tutacağız." değerlendirmelerinde bulundu.

İlk 1000 İhracatçı araştırması kapsamında gerçekleştirilen çalışmanın ihracatta tasarımın önemini bir kez daha gösterdiğini dile getiren Gülle, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Araştırmamızın sonuçlarına göre, tasarım merkezi olan firmalarımızın birim ihracat değeri, olmayan firmalara oranla 3 kat daha değerli. Ülkemizde toplam 342 adet tasarım merkezimiz bulunuyor. Bu sayıyı, süratle daha da yukarılara taşıyarak, inşallah ihracat birim değerimizi 2030 yılına kadar 2 dolara yükselteceğiz."

Etkinlik kapsamında "Design Türkiye Endüstriyel Tasarım Ödül Töreni"nin de gerçekleştirileceğini belirten Gülle, "37 tasarımcımız iyi tasarım ödülü, 8 tasarımcımız da üstün tasarım ödülü alacak. Ödül alan tasarımlarımız, halihazırda önemli ihracat kalemlerimiz arasında yer alıyor. En kısa sürede diğer başarılı tasarımlar da ticarileşerek ihracatımıza değer katacak. İnanıyorum ki 2 gün boyunca gerçekleştireceğimiz tüm bu etkinliklerin, ülkemize ve ihracatımıza önümüzdeki dönemde önemli katkıları olacak." şeklinde sözlerini tamamladı.

Design Week Türkiye 2022

Öte yandan, etkinlik çerçevesinde, 12 panel ve konferans, 60'tan fazla konuşmacı, 20'yi aşkın sergi, enstalasyon ve atölye çalışmaları gerçekleşecek. Dünyaca ünlü tasarımcı ve konuşmacıların yer alacağı "Design Week Türkiye 2021" yarın da devam edecek.

TİM Başkanı Gülle Design Week Türkiye nin açılışında konuştu
TİM Başkanı Gülle Design Week Türkiye nin açılışında konuştu
TİM Başkanı Gülle Design Week Türkiye nin açılışında konuştu
TİM Başkanı Gülle Design Week Türkiye nin açılışında konuştu

Arçelik A.Ş., İstanbul, İhracat, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TİM Başkanı Gülle 'Design Week Türkiye'nin açılışında konuştu - Son Dakika


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