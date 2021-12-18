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Desing Week Türkiye'de ihracatçı birlikler ödüllendirildi - Son Dakika

Desing Week Türkiye'de ihracatçı birlikler ödüllendirildi

18.12.2021 17:00
Desing Week Türkiye'de ihracatçı birlikler ödüllendirildi

Desing Week Türkiye'de İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri'nin (İMMİB) düzenlediği 16'ncı ve 17'nci Endüstriyel Tasarım Yarışması'nın pandemi nedeniyle ertelenen 2020 ve 2021 ödülleri tasarımcılara takdim edildi.

– Desing Week Türkiye'de İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri'nin (İMMİB) düzenlediği 16'ncı ve 17'nci Endüstriyel Tasarım Yarışması'nın pandemi nedeniyle ertelenen 2020 ve 2021 ödülleri tasarımcılara takdim edildi. Ayrıca, 10'uncu Endüstriyel ve Mimari Doğal Taş Tasarım yarışmasının kazananları da açıklandı.

Ticaret Bakanlığı ve TİM koordinasyonuyla düzenlenen 5'inci Desing Week Türkiye'de İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri bünyesindeki Elektrik ve Elektronik İhracatçıları Birliği, İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği, İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği ve İstanbul Maden İhracatçıları Birliği'nin tasarım ödülleri verildi. Endüstriyel Tasarım Yarışması'nda 3 ana kategoride profesyoneller ve öğrenciler ödül aldı. Birlik tasarım yarışmalarıyla genç yeteneklerin sektöre kazanılması ve gelişmelerine katkı sağlamak amaçlanıyor.

Haliç Kongre Merkezi'ndeki ödül törenine TİM Başkanı İsmail Gülle, Elektrik ve Elektronik İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Murat Kolbaş, İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Aydın Dinçer, İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği Tahsin Öztiryaki, İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamülleri İhracatçıları Birliği Başkanı Adil Pelister, birliklerin yönetim kurulu üyeleri, ödül kazananlar ve öğrenciler katıldı.

"TASARIMA OLAN İLGİNİZ 'İYİ Kİ YAPMIŞIZ' DEDİRTTİ"

Ödül töreninde gençleri ve tasarıma gönül verenleri selamlayarak konuşmasına başlayan TİM Başkanı İsmail Gülle, "Sizlere teşekkür ediyoruz. Tasarım konusunda 2 gündür çok güzel şeyler söylendi. Çok güzel konuşmalar ve öneriler yapıldı. Tasarıma göstermiş olduğunuz bu ilgi bizleri gelecek adına mutlu etti. Geçmiş adına da iyi ki bunları yapmışız dedirtti" ifadelerini kullandı.

"BİZLER DE TASARIMIN ARKASINDAYIZ"

Pek çok sektörde yarışma ekosistemi oluşturduklarını ifade eden Gülle, "Yarışmalarda bütün gençlerimize hem teşvik edici para ödülü hem de yurt dışına gidişlerinde eğitim desteği verdik. Yabancı dil öğrenmeniz için de destekler verdik. Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz. Sizleri endüstrinin ve tasarım dünyasının bir parçası haline getirmek, sizlerin hayallerinden ve heyecanından, dinamizminden faydalanmak için çıktığımız bu yolda, gelmiş olduğumuz bu nokta bizleri çok mutlu etti. Sizlere teşekkür ediyoruz çünkü bizlerin yaptığını bugün bize doğrulattırdınız. İyi ki bunları yaptınız. Bizler de tasarımın arkasındayız. Türkiye'deki ihracatın katma değerine sizler kadar inanıyoruz ve bizler de tasarımcı olarak bu konuya elimizden gelen, aklımızdan geçen ne varsa vereceğiz. Hepinize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

YARIŞMALARA KATILARAK BU AİLENİN PARÇASI OLUYORSUNUZ

Yarışmaları kazanmaktan ziyade katılmanın mühim olduğunu belirten Gülle, "Kazanmak da anlamlı ama katılım cesaretini, özgüvenini göstermek en az kazanmak kadar anlamlı. Katılarak, siz bu ailenin bir parçası oluyorsunuz. Bundan sonra bu ekosistem içerisinde eminim ki hepinize yetecek rol var. Hepinize çalışacak alan var. Tasarımın girmediği, hayatımızın dokunmadığı hiçbir nokta yok. Geleceğimizi sizler aydınlatıyorsunuz, sizlere çok teşekkür ediyorum" dedi.

Tasarım yarışmalarının kazanları ödüllerini TİM Başkanı İsmail Gülle ve birlik başkanlarının elinden aldı. Ödül töreni toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.


- İstanbul
Desing Week Türkiye'de ihracatçı birlikler ödüllendirildi
Desing Week Türkiye'de ihracatçı birlikler ödüllendirildi
Desing Week Türkiye'de ihracatçı birlikler ödüllendirildi
Desing Week Türkiye'de ihracatçı birlikler ödüllendirildi
Desing Week Türkiye'de ihracatçı birlikler ödüllendirildi
Desing Week Türkiye'de ihracatçı birlikler ödüllendirildi
Desing Week Türkiye'de ihracatçı birlikler ödüllendirildi
Desing Week Türkiye'de ihracatçı birlikler ödüllendirildi
Desing Week Türkiye'de ihracatçı birlikler ödüllendirildi
Desing Week Türkiye'de ihracatçı birlikler ödüllendirildi

İstanbul, Türkiye, Maden, İmmib, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Desing Week Türkiye'de ihracatçı birlikler ödüllendirildi - Son Dakika


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